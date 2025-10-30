Alianza Lima enfrenta a Melgar con la consigna de escalar posiciones en la tabla acumulada

Si bien Universitario de Deportes ya se coronó campeón nacional por tercera vez consecutiva, en la Liga 1 aún hay mucho por jugarse. La lucha por alcanzar un torneo internacional está de candela y para la Copa Libertadores hay todavía un espacio que lo viene buscando FBC Melgar (4to en el acumulado con 55 puntos) y Sporting Cristal (5to con 54 unidades).

Alianza Lima (3ro con 61) ya aseguró su presencia para el próximo año, pero su lucha en esta recta final del campeonato es intentar desplazar del segundo lugar del acumulado a Cusco FC (63). Por lo que esta noche en el estadio Alejandro Villanueva sale con su mejor equipo para sumar una victoria ante el elenco arequipeño (8:00 p.m.).

El técnico Néstor Gorosito no podrá contar en la nómina final con Pedro Aquino, quien sufre de un cuadro gripal. Pablo Ceppelini tampoco estará por expulsión. Mientras que Matías Succar, Jean Pierre Archimbaud y Ricardo Lagos quedaron fuera por decisión técnica.

Por lo demás, el equipo estaría conformado por: Guillermo Viscarra en el arco. Una línea de cuatro defensores con Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco. Jesús Castillo estará en la volante junto a Fernando Gaibor y Sergio Peña. Dejando como atacantes a Kevin Quevedo y Eryc Castillo. Como ‘9’ estará Paolo Guerrero.

En tanto, el conjunto de Melgar tiene su esperanza de gol en Jhonny Vidales, quien calentó el duelo y aseguró que este partido es como una final.

“Debemos afrontar el partido contra Alianza como siempre, como si fuera una final. Lamentablemente, la organización y el tema de Binacional nos complica un poco, pero iremos con mentalidad ganadora”, dijo en ovación.pe.