HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Deportes

Ricardo Lagos sería la primera baja de Alianza Lima para la temporada 2026: “Están buscando competencia”

El lateral izquierdo no seguiría en Alianza Lima para el próximo año. Su poca participación en el 2025 serían clave para su inminente salida.

Matias Succar también es otro nombre que suena para abandonar la tienda blanquiazul. Foto: Alianza Lima
Matias Succar también es otro nombre que suena para abandonar la tienda blanquiazul. Foto: Alianza Lima

La temporada 2025 de la Liga 1 se acerca a su final y en Alianza Lima ya se toman decisiones clave de cara a lo que será el proyecto deportivo para el 2026. Uno de los primeros nombres en salir a la luz es el de Ricardo Lagos, quien, según diversas fuentes cercanas al club, no continuaría en la institución el próximo año.

Con la renovación del técnico Néstor Gorosito ya confirmada, la dirigencia blanquiazul ha comenzado a evaluar caso por caso la continuidad del actual plantel. Mientras algunos futbolistas aseguran su permanencia, otros comienzan a quedar fuera de los planes del club. En este grupo aparece 'Richy', quien apenas tuvo protagonismo en la campaña actual.

PUEDES VER: Alianza Lima tendría en la mira a figura de Universitario para reforzar la defensa: "Están buscando una alternativa para Miguel Trauco"

lr.pe

¿Ricardo Lagos será baja para Alianza Lima en 2026?

El nombre de Ricardo Lagos suena con fuerza como la primera baja confirmada en Alianza Lima para la temporada 2026. El lateral izquierdo disputó solo 13 partidos en el año y marcó un gol, rendimiento que no llenó las expectativas del cuerpo técnico ni de la directiva.

La información fue revelada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘L1 Radio’, donde aseguró que el jugador no seguiría en el plantel: “Por ahí, de repente, de los nacionales; Ricardo Lagos yo no creo que siga. Por ahí a Matías Succar de repente lo pueden prestar. Le están buscando una competencia a Miguel Trauco porque se va ‘Richy’”.

El bajo nivel de Lagos y la intención del club de reforzar el lateral izquierdo indicarían que su ciclo en el equipo victoriano llegó a su fin. Todo apunta a que Miguel Trauco será el titular en ese sector del campo y que se busca un jugador de similares características para cubrir el puesto.

¿Paolo Guerrero no renovará por Alianza Lima?

Otro nombre que genera expectativa es el de Paolo Guerrero, delantero y figura del cuadro blanquiazul. El atacante de 41 años habló recientemente sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de una renovación, aunque no confirmó nada de forma oficial.

En declaraciones a los medios, Guerrero fue claro sobre sus prioridades actuales: “Es mi casa (Alianza), es mi vida, mi pasión. Lo más importante ahora es pensar en el equipo y terminar bien el campeonato. Sí, bueno, yo de mi parte, como te digo, seguramente al final de temporada vamos a ver qué es lo que pasa. Hay la predisponibilidad, el club primero. Prefiero estar concentrado en los partidos que se vienen, son 3 partidos muy importantes y tenemos que ganar todos los partidos”.

En Alianza Lima confían en que Paolo Guerrero pueda extender su vínculo, aunque todo se definirá después del cierre de la temporada. La dirigencia prioriza el rendimiento colectivo y está enfocada en culminar lo más alto posible en el Acumulado.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Tras descansar en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima volverá al ruedo en un partido crucial por la jornada 17. El rival será FBC Melgar, escuadra que también lucha por escalar posiciones en la tabla.

El enfrentamiento está programado para este viernes 31 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El duelo se jugará a las 8:00 p. m. (hora peruana) y tendrá como ingrediente extra la necesidad de victoria para ambos equipos.

El encuentro será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos para los partidos de local de Alianza Lima. Esta señal está disponible a través de servicios como DirecTV, Claro TV, Zapping, entre otros.

Notas relacionadas
'Zlatan' Fernández arremetió contra Rodrigo Ureña por declaraciones sobre Alianza Lima: "Ten respeto"

'Zlatan' Fernández arremetió contra Rodrigo Ureña por declaraciones sobre Alianza Lima: "Ten respeto"

LEER MÁS
Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

LEER MÁS
Alianza Lima contra Melgar: día, hora y canal del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura

Alianza Lima contra Melgar: día, hora y canal del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

LEER MÁS
¡Sin Hernán Barcos ni Pedro Aquino! Alianza Lima y su sorpresivo 11 para vencer a Melgar y seguir arriba en el Torneo Clausura

¡Sin Hernán Barcos ni Pedro Aquino! Alianza Lima y su sorpresivo 11 para vencer a Melgar y seguir arriba en el Torneo Clausura

LEER MÁS
Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

LEER MÁS
Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

LEER MÁS
Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

LEER MÁS
Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Deportes

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Reimond Manco satisfecho con Rodrigo Ureña tras tricampeonato de Universitario: "Por lo demostrado tendría que quedarse"

Claudio Spinelli se acerca a Universitario para el 2026: ¿quién es el delantero argentino que le gusta al cuadro crema?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025