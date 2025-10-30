Ricardo Lagos sería la primera baja de Alianza Lima para la temporada 2026: “Están buscando competencia”

La temporada 2025 de la Liga 1 se acerca a su final y en Alianza Lima ya se toman decisiones clave de cara a lo que será el proyecto deportivo para el 2026. Uno de los primeros nombres en salir a la luz es el de Ricardo Lagos, quien, según diversas fuentes cercanas al club, no continuaría en la institución el próximo año.

Con la renovación del técnico Néstor Gorosito ya confirmada, la dirigencia blanquiazul ha comenzado a evaluar caso por caso la continuidad del actual plantel. Mientras algunos futbolistas aseguran su permanencia, otros comienzan a quedar fuera de los planes del club. En este grupo aparece 'Richy', quien apenas tuvo protagonismo en la campaña actual.

¿Ricardo Lagos será baja para Alianza Lima en 2026?

El nombre de Ricardo Lagos suena con fuerza como la primera baja confirmada en Alianza Lima para la temporada 2026. El lateral izquierdo disputó solo 13 partidos en el año y marcó un gol, rendimiento que no llenó las expectativas del cuerpo técnico ni de la directiva.

La información fue revelada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘L1 Radio’, donde aseguró que el jugador no seguiría en el plantel: “Por ahí, de repente, de los nacionales; Ricardo Lagos yo no creo que siga. Por ahí a Matías Succar de repente lo pueden prestar. Le están buscando una competencia a Miguel Trauco porque se va ‘Richy’”.

El bajo nivel de Lagos y la intención del club de reforzar el lateral izquierdo indicarían que su ciclo en el equipo victoriano llegó a su fin. Todo apunta a que Miguel Trauco será el titular en ese sector del campo y que se busca un jugador de similares características para cubrir el puesto.

¿Paolo Guerrero no renovará por Alianza Lima?

Otro nombre que genera expectativa es el de Paolo Guerrero, delantero y figura del cuadro blanquiazul. El atacante de 41 años habló recientemente sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de una renovación, aunque no confirmó nada de forma oficial.

En declaraciones a los medios, Guerrero fue claro sobre sus prioridades actuales: “Es mi casa (Alianza), es mi vida, mi pasión. Lo más importante ahora es pensar en el equipo y terminar bien el campeonato. Sí, bueno, yo de mi parte, como te digo, seguramente al final de temporada vamos a ver qué es lo que pasa. Hay la predisponibilidad, el club primero. Prefiero estar concentrado en los partidos que se vienen, son 3 partidos muy importantes y tenemos que ganar todos los partidos”.

En Alianza Lima confían en que Paolo Guerrero pueda extender su vínculo, aunque todo se definirá después del cierre de la temporada. La dirigencia prioriza el rendimiento colectivo y está enfocada en culminar lo más alto posible en el Acumulado.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Tras descansar en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima volverá al ruedo en un partido crucial por la jornada 17. El rival será FBC Melgar, escuadra que también lucha por escalar posiciones en la tabla.

El enfrentamiento está programado para este viernes 31 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El duelo se jugará a las 8:00 p. m. (hora peruana) y tendrá como ingrediente extra la necesidad de victoria para ambos equipos.

El encuentro será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos para los partidos de local de Alianza Lima. Esta señal está disponible a través de servicios como DirecTV, Claro TV, Zapping, entre otros.