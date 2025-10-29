El partido de hoy arranca a las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Argentina y Brasil). Foto: Racing Club

La transmisión por TV de este duelo irá vía Fox Sports y Telefe (en Argentina) y ESPN (resto de Sudamérica).

Racing debe ganar por dos o más goles para eliminar a Flamengo. Foto: Conmebol Libertadores

¿A qué hora juega Racing vs Flamengo? El partido de hoy entre la Academia y el Mengao se juega a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino) en el Cilindro de Avellaneda. El duelo corresponde a la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025 y será televisado por los canales Fox Sports y Telefe (para Argentina) además de ESPN (para el resto de Sudamérica). Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la previa de La República Deportes.

Racing vs Flamengo EN VIVO HOY por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 13:52 Historial de Racing vs Flamengo Así quedaron los enfrentamientos previos entre Racing y Flamengo, todos por Copa Libertadores. Foto: AFP Flamengo 1-0 Racing | 22.10.25

Flamengo 2-1 Racing | 08.06.23

Racing 1-1 Flamengo | 04.05.23

Flamengo 1-1 Racing | 01.12.20

Racing 1-1 Flamengo | 24.11.20. 13:17 Pronóstico de Racing vs Flamengo Las principales casas de apuestas ven como ganador más probable de este partido a Flamengo, pese a que el local será Racing. Betsson: gana Racing (2,98), empate (3,20), gana Flamengo (2,38)

Betano: gana Racing (3,15), empate (3,35), gana Flamengo (2,42)

Bet365: gana Racing (2,90), empate (3,25), gana Flamengo (2,38)

1XBet: gana Racing (3,08), empate (3,28), gana Flamengo (2,43)

Coolbet: gana Racing (3,15), empate (3,30), gana Flamengo (2,45)

12:37 ¿En qué canal ver Racing vs Flamengo? La transmisión por TV de este duelo irá vía Fox Sports y Telefe (en Argentina) y ESPN (resto de Sudamérica). 12:03 ¿Qué necesita Racing para clasificar a la final? Tras haber perdido 0-1 en el partido de ida, la Academia debe vencer ahora por dos o más goles a fin de revertir el marcador global de la serie. Si gana por un gol, forzará la tanda de penales. Foto: Racing Club 12:01 ¿Dónde juega Racing vs Flamengo? El escenario de este juego de vuelta será el estadio Presidente Perón, más conocido como El Cilindro de Avellaneda. Foto: Racing Club

Pese a la derrota que sufrió en la ida, la Academia mantiene intactas sus chances de volver a una final de Copa Libertadores tras casi 60 años. El equipo de Gustavo Costas estuvo cerca de llevarse un gran empate de Río de Janeiro, pero el tardío autogol de Marcos Rojo frustró sus planes. Además, el propio defensa lesionó a su compañero Santiago Sosa y ocasionó su baja para esta revancha.

Horarios del Flamengo vs Racing por Copa Libertadores 2025

El encuentro está programado para jugarse desde las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países para que no te pierdas este partidazo.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Bolivia: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

¿Dónde ver Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores 2025?

El encuentro se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming lo podrás seguir por Disney+. Sin embargo, tienes la posibilidad de seguir el partido aquí, en La República Deportes.

Pronóstico del Flamengo vs Racing hoy

Betsson: gana Racing (2.98), empate (3.20), gana Flamengo (2.38)

gana Racing (2.98), empate (3.20), gana Flamengo (2.38) Betano.pe: gana Racing (3.05), empate (3.30), gana Flamengo (2.37)

gana Racing (3.05), empate (3.30), gana Flamengo (2.37) bet365: gana Racing (2.90), empate (3.25), gana Flamengo (2.38)

gana Racing (2.90), empate (3.25), gana Flamengo (2.38) 1xBet: gana Racing (3.08), empate (3.28), gana Flamengo (2.43)

Últimos enfrentamientos entre Flamengo vs Racing