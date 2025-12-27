HOYSuscripcion LR Focus

Ángelo Campos y su emotivo mensaje tras confirmar su salida de Alianza Lima: "Cómo los voy a extrañar"

El arquero de 32 años confirmó su salida del popular club de La Victoria con una potente reflexión en su cuenta de Instagram. Campos fue pieza clave en el bicampeonato.

Ángelo Campos se despide de Alianza Lima en redes sociales. Foto: Lr/Bolavip
Ángelo Campos se despide de Alianza Lima en redes sociales. Foto: Lr/Bolavip

El final de un ciclo. Ángelo Campos no seguirá en Alianza Lima luego de confirmar su salida mediante sus redes sociales. El arquero de 32 años fue pieza clave en el bicampeonato, pero fue con el tiempo fue perdiendo protagonismo. La consolidación del Guillermo Viscarra y la falta de minutos complicaron su continuidad en el popular club de La Victoria. El arquero no pudo ocultar su emoción: "Son el verdadero corazón", posteó en Instagram.

Un cierre de temporada que golpea a los más nostálgicos, ya que la base que fue fundamental para el bicampeonato caducó. Justamente, Hernán Barcos y Ángelo Campos se despidieron casi en simultáneo. Sin duda, dos jugadores que marcaron historia en Alianza Lima.

lr.pe

¿Qué dijo Ángelo Campos sobre su salida de Alianza Lima?

Sus buenas intervenciones, liderazgo y atajas hicieron que se gane el cariño del hincha. Sin embargo, en la temporada 2025 casi ni intervino. Por este motivo, confirmó su salida con una foto y un sentido mensaje: "Gracias a todos ustedes que son la familia Alianza y son el verdadero corazón de mi Alianza. Como los voy a extrañar a ustedes", posteó el guardameta nacional en sus historias de Instagram.

Ángelo Campos le pone punto final a etapa aliancista. Foto: A Presión

Ángelo Campos le pone punto final a etapa aliancista. Foto: A Presión

lr.pe

¿Cómo fue la despedida de Ángelo Campos de Alianza Lima?

El reconocido club de La Victoria publicó un emotivo video acompañada de un mensaje. “Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias, Ángelo! Defendiste el arco en años que quedarán para siempre en la memoria del hincha. Gracias por el bicampeonato 2021-2022. Esta historia también te pertenece", anunciaron en el clip.

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

La fecha elegida para el partido de presentación de Alianza Lima es el sábado 24 de enero del 2026. En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo íntimo se medirá en un juego amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi, actual campeón de la MLS.

¿Contra qué club jugará Alianza Lima en Copa Libertadores?

El sorteo para la fase previa de la Copa Libertadores 2026 determinó que el primer rival de los victorianos será el club 2 de Mayo, de Paraguay. En caso de superar dicha llave, se medirá a Sporting Cristal.

