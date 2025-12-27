HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Ministerio del Interior advierte a Alianza Lima y Universitario por la Noche Crema y Blanquiazul: "Los clubes evalúen la reprogramación"

"Se ha convocado a los representantes de ambos clubes a una reunión de coordinación", se puede leer dentro del comunicado emitido por el ministerio que buscará llegar a una solución con ambos clubes con el fin de salvaguardar la integridad del público.

MININTER informo que pactará una reunión con representantes de Universitario y Alianza Lima. Foto: composición LR/AFP/Pressinphoto/MININTER
MININTER informo que pactará una reunión con representantes de Universitario y Alianza Lima. Foto: composición LR/AFP/Pressinphoto/MININTER

El Ministerio del Interior dio una advertencia a Alianza Lima y Universitario de Deportes por la realización de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema. Como se recuerda, ambos eventos están programados para el 24 de enero; sin embargo, esto podría modificarse por disposiciones del MININTER. El actual ministro, Vicente Tiburcio, señaló que no existe la posibilidad de que ambos se realicen en la misma fecha por motivos de seguridad.

En este contexto, desde el ministerio se emitió un comunicado en el que se indica que ya se recibieron las solicitudes de ambos clubes. No obstante, se precisa que deberán llegar a un acuerdo, ya que es inviable que estos dos eventos se lleven a cabo el mismo día, motivo por el cual se ha convocado a una reunión con representantes de las instituciones para evaluar nuevas medidas.

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

lr.pe

¿Qué dice el comunicado del MININTER?

larepublica.pe

"El Ministerio del Interior informa que ha recibido las solicitudes presentadas por el Club Universitario de Deportes y el Club Alianza Lima para la realización de los encuentros deportivos programados para el 24 de enero de 2026, correspondientes a los eventos Universitario de Deportes vs Universidad de Chile (Noche Crema) y Alianza Lima vs. Inter Miami CF (Noche Blanquiazul)".

"En el marco de sus competencias y con el objetivo de garantizar el desarrollo de espectáculos deportivos seguros y ordenados, en beneficio de la ciudadanía, el Ministerio del Interior considera necesario que ambos clubes evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos".

"Con ese propósito, se ha convocado a los representantes de ambos clubes a una reunión de coordinación el lunes 29 de diciembre, a las 5:00 p. m., a fin de que puedan presentar una propuesta concertada que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público", se puede leer en el comunicado.

Ángelo Campos y su emotivo mensaje tras confirmar su salida de Alianza Lima: "Cómo los voy a extrañar"

lr.pe

¿Qué había dicho el ministro del interior sobre la noche crema y blanquiazul?

Como se recuerda, en una reciente entrevista con RPP, Vicente Tiburcio salió a pronunciarse al respecto. "No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Tienen que ver otra fecha para poder garantizar los dos partidos. Se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar", fueron sus palabras

