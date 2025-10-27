HOYSuscripcion LR Focus

Stefano Peschiera: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

El integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD confirmó su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Stefano Peschiera ganó la más reciente medalla olímpica para el Perú. Foto: IPD
Stefano Peschiera ganó la más reciente medalla olímpica para el Perú. Foto: IPD

La gloria la tiene presente siempre. Stefano Peschiera Loret de Mola, medallista olímpico en los JJ. OO. París 2024 e integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025 – 2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), confirmó su presencia en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. El deportista consideró que el trabajo sostenido del IPD debe continuar como las federaciones nacionales y tener un ciclo de trabajo de cuatro años porque hoy los deportistas trabajan en mejores condiciones gracias a la buena gestión de Federico Tong Hurtado.

No se guardó nada. Stefano sabe que es una voz responsable dentro del deporte. "Me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva y profesional. A mis 30 años, todavía soy joven, y la vela es un deporte en donde la experiencia pesa bastante. Además de sentirme bien físicamente, cuento con experiencia, madurez, y motivado para afrontar los retos que se vienen, como los Juegos Bolivarianos a fin de año. Actualmente estoy en Estados Unidos haciendo una maestría. Compaginar el deporte con los estudios no es fácil, pero es un desafío que ya he superado antes. Cuando estudiaba mi pregrado participé en los Bolivarianos del 2017 en Santa Marta, donde obtuve la medalla de oro. Llegaré a Perú con la antelación necesaria para adaptarme a la cancha y darlo todo por mi país", expresó.

El integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) afirmó que siente mucha alegría al ser señalado como uno de los deportistas más representativos que estará en los Bolivarianos. "La sensación es bonita. El reconocimiento siempre genera orgullo y la responsabilidad que significa representar al país. Algunos podrían hablar de presión, yo he logrado trabajar para que esta variable juegue a mi favor. Logré un cambio en mi mentalidad, crucial de cara a los Juegos Panamericanos 2023, una evolución que comenzó tras las decepciones de Lima 2019 y Tokio 2020. Mi nuevo enfoque se volvió el de hacer las cosas por mí mismo, con el objetivo de superar mis propios límites. Por eso, que mi presencia sea destacada me llena de alegría y despierta una adrenalina indescriptible", agregó.

Para Peschiera, el apoyo del IPD que reciben los deportistas a través de los Programas Ciclo Olímpico Los Ángeles 2028, Lima 2027 y el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) es clave para conseguir más triunfos para el país. "Estos programas han sido necesarios para que los deportistas podamos entrenar en mejores condiciones y reducir la brecha con los deportistas de países desarrollados. La instauración del programa Ciclo Olímpico 2025-2028 es un avance histórico: un esquema de seguimiento y apoyos económicos importantes garantizados por los siguientes cuatro años. Por primera vez, estos programas han logrado eliminar la incertidumbre que sufrimos los deportistas cuando el apoyo no está asegurado. El programa del Ciclo Olímpico y el de Lima 2027 incrementan las chances del Perú de superar nuestras participaciones en anteriores ediciones. Los deportistas estamos tremendamente agradecidos por esto", indicó.

"Hoy, la implementación de un riguroso proceso de búsqueda de talentos permite tomar decisiones de apoyo con mayor precisión, optimizando la eficiencia del presupuesto. De esta manera, garantizamos que atletas con potencial, sin importar su origen socioeconómico, puedan alcanzar sus objetivos y traer medallas al país. Es fundamental que este proceso estratégico continúe, al igual que la buena gestión del IPD en la administración de las sedes. Además, impulsar la organización de más eventos internacionales nos proporciona, a los deportistas, la exposición necesaria. Este soporte integral está generando un impacto positivo medible, una política de la gestión actual del IPD que agradecemos mucho, pues nos acerca a un escenario donde es posible vivir dignamente del deporte, una realidad que era inexistente en el pasado", aseguró.

En 2024, Stefano Peschiera fue reconocido como mejor atleta del año en el Perú. Foto: IPD

En 2024, Stefano Peschiera fue reconocido como mejor atleta del año en el Perú. Foto: IPD

Peschiera también saludó lo realizado por el IPD en la gestión del presidente Federico Tong: "Desde que asumió el cargo, incluso antes de París 2024, su liderazgo se ha caracterizado por anteponer los intereses del deporte por encima de cualquier otra consideración. Este nivel de prioridad es inédito en la historia del IPD y es valorado por toda la comunidad de deportistas. Su gestión nos escuchó activamente y diseñó programas clave, como el del Ciclo Olímpico, para brindarnos una confianza y estabilidad de cuatro años, cubriendo aspectos de nuestra preparación que históricamente habían sido desatendidos. En nombre del deporte, estoy muy agradecido, pues su compromiso ha transformado al IPD en una institución que vela genuinamente por el deportista".

Peschiera agregó que "es el presidente que ha demostrado la mayor implicación, trabajando constantemente para que el Perú continúe organizando eventos internacionales que nos den roce internacional y nos permitan alcanzar nuestras metas y nuevas medallas para el país. Valoro profundamente ese liderazgo y compromiso, que demuestran que cuando una gestión está sinceramente orientada hacia el deportista, los resultados positivos son más rápidos y evidentes".

Nuestro medallista olímpico considera que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) debería adoptar un modelo de gestión similar al de una federación, estructurando su trabajo en ciclos de cuatro años. "No debería ser un puesto de confianza, sino técnico. Una gestión más prolongada es clave para que el presidente pueda implementar sus iniciativas y realizar un seguimiento efectivo, demostrando la calidad de su trabajo", argumentó. El atleta resaltó que "los constantes cambios políticos generan inestabilidad y perjudican enormemente al deportista. Eso nos preocupa mucho, aunque hoy nos sentimos afortunados con la presidencia actual del IPD".

Peschiera percibe un cambio en los valores inculcados al deporte nacional. "Hoy se observa mayor disciplina, no solo en los atletas, sino también en los funcionarios del IPD; hay un renovado respeto por los procesos. Somos un país que está saliendo adelante. Ya hemos logrado una medalla olímpica en este siglo y aspiramos a muchas más en el futuro. Por ejemplo, el IPD cumple con su palabra: la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Vela (CAR) en Paracas se la propuse al presidente Federico Tong luego de París 2024, y ya se encuentra en avances prometedores. Tendrá como principal objetivo dar la oportunidad a miles de personas de practicar este deporte tan completo, estratégico, físico, y mental, que te conecta con la naturaleza y desarrolla el cerebro de una manera única", concluyó.

