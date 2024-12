El Instituto Peruano del Deporte (IPD) celebró, jueves 12 de diciembre, la entrega de los Laureles Deportivos a un grupo de destacados deportistas nacionales que brillaron en campeonatos mundiales. Este merecido reconocimiento se llevó a cabo en el Estadio Nacional, donde los atletas de disciplinas acuáticas fueron homenajeados por sus logros y contribuciones al deporte en el Perú.

Entre los premiados se encuentran Benoit ‘Piccolo’ Clemente, María Fernanda Reyes, Itzel Delgado, Natalia Cuglievan y Jean Paul de Trazegnies, quien hizo historia al convertirse en el más laureado de la historia del deporte peruano con cinco galardones. Estos atletas demostraron su talento y dedicación en sus respectivas disciplinas. La ceremonia, que contó con la presencia del presidente del IPD, Federico Tong, resalta sus triunfos e inspiran a futuras generaciones de deportistas en el país.

¿Qué logros consiguieron los atletas premiados?

Jean Paul de Trazegnies: un velerista histórico

El velerista se convirtió en el principal distinguido de la jornada al recibir tres Laureles Deportivos, todos en el grado de Gran Cruz. Este atleta fue campeón mundial de Sunfish en tres ocasiones (2018, 2022 y 2023), lo que lo convierte en el deportista más laureado de la historia del Perú al alcanzaro un total de cinco.

"Es un reconocimiento importante y de mucho honor. No hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia y el IPD. Una sola palabra invade mi mente y es gratitud. Toda mi vida he navegado para desarrollarme y superarme, y cuando represento a mi país es un orgullo. He sentido el apoyo de los más de 30 millones de peruanos y doy gracias al IPD por reconocer los logros, porque detrás de ellos hay años de esfuerzo, sudor y lágrimas. Gracias a Dios, gracias al Perú por ser mi inspiración, y recuerden que todo es posible cuando uno se lo propone", declaró.

Jean Paul de Trazegnies recibió 3 Laureles Deportivos este jueves 12 de diciembre, todos en grado de Gran Cruz. Foto: Punto en Juego/X

María Fernanda Reyes (surf)

'Mafer' recibió por primera vez los Laureles Deportivos al ser distinguida con el grado de Gran Oficial tras obtener la medalla de plata en el ISA World Longboard Surfing Championship 2023. Este reconocimiento marca un hito en su carrera y refleja tanto su arduo trabajo como dedicación al surf.

Itzel Delgado (canotaje)

También fue premiado con el grado Gran Oficial y se hizo merecedor de los Laureles Deportivos por segunda vez. El tablista peruano logró colgarse la medalla de plata en el Campeonato Mundial de SUP Surf en 2021.

Benoit Clemente (surf)

Benoit Clemente Rothfuss, tetracampeón mundial, recibió los Laureles Deportivos en el grado Gran Cruz, la máxima distinción para un deportista peruano. ‘Piccolo’ se destacó al ganar la medalla de oro en el ISA World Longboard Surfing Championship de 2019. A sus 42 años, sigue activo en el deporte y tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Natalia Cuglievan (esquí acuático)

La esquiadora ganó el reconocimiento en el grado de Gran Oficial por la medalla de bronce obtenida en el campeonato deportivo denominado IWWF World Championships 2023 en la modalidad Woman Tricks, que se realizó en octubre de 2023 en Florida, Estados Unidos.