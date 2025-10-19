El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, Stefano Peschiera, confirmó que participará en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, lo que lo convierte en uno de nuestros principales créditos para lograr la medalla de oro en la competencia que se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

"Es un honor representar al Perú en eventos internacionales, no solo por el hecho de la adrenalina y la competencia, sino también porque estás llevando a los 34 millones de peruanos en ese barco, en ese velero, lo cual significa un gran honor y es una gran responsabilidad", declaró el destacado velerista nacional.

"Voy a estar en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y vamos a dar todo por el país. Les voy a dejar un dato curioso: la Bahía de Paracas va a ser la sede de vela. Nos vemos a fines de noviembre y ¡arriba Perú!", manifestó el medallista en París 2024.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), lidera el Comité Organizador de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, competencia que contará con la participación de deportistas de 17 países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; cuatro países reconocidos: El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay; y seis países invitados: Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay.