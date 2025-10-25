José Rivera es uno de los mejores jugadores de Universitario. A pesar de no ser titular en el esquema de Jorge Fossati, el 'Tunche' siempre ha respondido cada vez que le tocó ingresar: registra 11 goles en la campaña siendo habitual suplente. Sus números lo respaldan, pero aún así no ha podido ganarse un lugar entre los titulares. ¿Debe seguir en la 'U'? Para Mauro Cantoro, es necesario que el atacante abandone Ate y busque un nuevo club en el 2026.

En la última edición del programa 'Desmarcados', Cantoro señaló que el 'Tunche' es uno de sus jugadores favoritos del torneo peruano. Por ello, le recomienda que deje Universitario y tome un papel más protagónico en otra institución local.

Mauro Cantoro le exige al 'Tunche' Rivera que deje Universitario

Es preciso recordar que el 'Tunche' no tuvo ningún minuto en la victoria de Universitario frente a Sporting Cristal. Pese a haberle dado la victoria a su equipo ante Ayacucho FC, Fossati lo dejó en la banca de suplentes ante los rimenses.

Respecto a ello, Cantoro comentó el fastidio que debe sentir Rivera por no ser más importante en la 'U'. "Me imagino que mal, con bronca de no jugar. Yo no comparto eso que dice, él se adapta a ser suplente. Solo que a veces se nota que es muy buen profesional y te tienes que adaptar a lo que te toca", mencionó.

Posteriormente, le recomendó que tome nuevos aires para la próxima temporada. "Que se vaya. Es mi jugador favorito en todo el torneo, me encanta. Que se vaya porque en la 'U' no va a jugar. No es que dices, tiene unos números increíbles, siendo suplente, vamos a pensarlo de una nueva 'U', vamos a pensarlo a que juegue. No va a pasar eso", agregó.

¿Cuál es el valor de José Rivera?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, José Rivera tiene un valor en el mercado de 700.000 euros.