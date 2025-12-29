HOYSuscripcion LR Focus

Jugadora de Universitario revela amenazas luego de triunfo sobre Regatas por la Liga Peruana de Vóley: "Espero que no le hagan esto a nadie más"

A través de sus redes sociales, Catherine Flood, voleibolista de Universitario, reveló que sufrió amenazas tras el triunfo sobre Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

Jugadora de Universitario revela amenazas luego de triunfo sobre Regatas por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario de Deportes
La última fecha de la Liga Peruana de Vóley dejó grandes partidos. Uno de ellos fue el enfrentamiento entre Universitario y Regatas Lima, el cual ganaron las 'cremas' por un resultado de 3-1. Este encuentro tuvo como una de las figuras destacas a Catherine Flood, quien fue considerada la mejor jugadora del partido.

Sin embargo, no todo fue felicidad. Luego del triunfo, la voleibolista usó sus redes sociales para revelar que recibió amenazas y pidió que este tipo de hecho nos se vuelvan a repetir, con ninguna persona. "Somos atletas, somos humanos, no somos perfectos. Espero que no le hagan esto a nadie más", indicó la norteamericana a través de su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: FPV le da la razón a Universitario en reclamo contra Alianza Lima: cremas ganan 3-0 el partido por la Liga Peruana de Vóley

¿Qué dijo Catherine Flood tras el partido entre Universitario y Regatas?

La joven voleibolista dejó en claro su postura frente a la amenazas recibidas luego del triunfo de Universitario por la Liga Peruana de Vóley. "Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: Somos atletas, somos humanos", mencionó la estadounidense. Ante ello, los hinchas de la 'U' lamentaron que una integrante del equipo tenga que pasar por este tipo de situaciones.

De igual forma, Catherine Flood fue la figura del encuentro, el cual duró un total de cuatro sets. Anotó 27 puntos, realizó cinco bloqueos y dos anotaciones llegaron por medio de 'aces'. La estadounidense es titular en el equipo y es considerada pieza clave en el esquema del español Francisco Hervás.

PUEDES VER: San Martín venció a Alianza Lima y le cortó el invicto en la Liga Peruana de Vóley

¿Cuál será el siguiente partido de Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

El próximo partido de Universitario de Deportes será el próximo 3 de enero de 2026 ante Deportivo Wanka por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Tras vencer a Regatas Lima y luego de que Alianza Lima perdiera ante la San Martín, las 'cremas' se mantienen en el primer lugar de la tabla con 27 puntos, junto a la Universidad San Martín.

