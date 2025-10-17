Christian Cueva ha sido noticia en los últimos días por su posible regreso al fútbol peruano. Después de una temporada, el volante estaría considerando irse de Emelec por la falta de pagos y problemas institucionales. Su futuro volvería a estar en la Liga 1, pero esta vez en un equipo de Lima, al menos así lo adelantó Diego Penny hace algunos días. Hay hasta cuatro equipos en la órbita, pero uno sería el principal favorito: Universitario. Al respecto, Diego Rebagliati brindó algunos detalles que podrían provocar que Cueva termine jugando en Ate.

Aunque suene paradójico, el comentarista deportivo señaló que un motivo fuerte que lo motivaría a Cueva para llegar a la 'U' sería reencontrarse con Álvaro Barco. El actual director deportivo crema lo conoce desde sus inicios en la Universidad San Martín y contaría con 'Aladino' para la próxima campaña.

Diego Rebagliati habló sobre el club de Lima que podría fichar a Christian Cueva

No solo Barco sería clave, sino también Jorge Fossati. Como se recuerda, el técnico uruguayo llevó a Christian Cueva a la Copa América 2024 pese a que no tenía club. En ese momento, quiso repotenciarlo y ahora podría sumarlo como refuerzo de lujo en la 'U'.

"Hagan una matemática, una deducción. ¿De qué equipo salió Cueva? ¿Quién era el gerente del equipo de donde salió Cueva? ¿Quién es el último técnico que lo hizo jugar a Cueva en la selección? Bueno, por ahí empiecen a atar pistas sobre dónde podría terminar encontrando un espacio Cueva", comentó en el programa 'D&T'.

"Además, es un equipo que va a vender jugadores a fin de año. También sé que lo ha llamado Boys, pero no descarten lo que les digo. Es un jugador que el gerente de este club lo conoce desde que tiene 10 años. Y Fossati lo intentó recuperar. Yo creo que es muy probable que Jairo Concha y César Inga no terminen el año en Universitario. Yo creo que Álvaro (Barco) sí lo intentaría recuperar", concluyó.

Christian Cueva estaría buscando irse de Emelec de Ecuador

De acuerdo con el periodista argentino César Merlo, ‘Aladino’ estaría evaluando la posibilidad de dejar Emelec en enero, motivado por una deuda que el club aún mantiene con él. Además, su decisión también estaría influenciada por asuntos de índole personal.

"El futbolista peruano Christian Cueva analiza seriamente su salida de Emelec para el mes de enero, pese a tener contrato vigente con el club hasta mediados de 2026. La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo para Studiofútbol, quien aseguró que el jugador tiene muchas chances de marcharse del conjunto ‘eléctrico’", argumentó.