HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati dio pistas del club de Lima que buscaría fichar a Christian Cueva para el 2026: "Hagan una deducción"

El comentarista deportivo señaló que a Christian Cueva lo han llamado de Sport Boys, pero no sería su destino. 'Aladino' estaría dispuesto a reencontrarse con Álvaro Barco, actual director deportivo de Universitario.

Diego Rebagliati señaló en qué equipo peruano podría recalar Christian Cueva. Foto: composición LR/captura de 'D&T'
Diego Rebagliati señaló en qué equipo peruano podría recalar Christian Cueva. Foto: composición LR/captura de 'D&T'

Christian Cueva ha sido noticia en los últimos días por su posible regreso al fútbol peruano. Después de una temporada, el volante estaría considerando irse de Emelec por la falta de pagos y problemas institucionales. Su futuro volvería a estar en la Liga 1, pero esta vez en un equipo de Lima, al menos así lo adelantó Diego Penny hace algunos días. Hay hasta cuatro equipos en la órbita, pero uno sería el principal favorito: Universitario. Al respecto, Diego Rebagliati brindó algunos detalles que podrían provocar que Cueva termine jugando en Ate.

Aunque suene paradójico, el comentarista deportivo señaló que un motivo fuerte que lo motivaría a Cueva para llegar a la 'U' sería reencontrarse con Álvaro Barco. El actual director deportivo crema lo conoce desde sus inicios en la Universidad San Martín y contaría con 'Aladino' para la próxima campaña.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: Tiene el gol de manera natural

lr.pe

Diego Rebagliati habló sobre el club de Lima que podría fichar a Christian Cueva

No solo Barco sería clave, sino también Jorge Fossati. Como se recuerda, el técnico uruguayo llevó a Christian Cueva a la Copa América 2024 pese a que no tenía club. En ese momento, quiso repotenciarlo y ahora podría sumarlo como refuerzo de lujo en la 'U'.

"Hagan una matemática, una deducción. ¿De qué equipo salió Cueva? ¿Quién era el gerente del equipo de donde salió Cueva? ¿Quién es el último técnico que lo hizo jugar a Cueva en la selección? Bueno, por ahí empiecen a atar pistas sobre dónde podría terminar encontrando un espacio Cueva", comentó en el programa 'D&T'.

"Además, es un equipo que va a vender jugadores a fin de año. También sé que lo ha llamado Boys, pero no descarten lo que les digo. Es un jugador que el gerente de este club lo conoce desde que tiene 10 años. Y Fossati lo intentó recuperar. Yo creo que es muy probable que Jairo Concha y César Inga no terminen el año en Universitario. Yo creo que Álvaro (Barco) sí lo intentaría recuperar", concluyó.

PUEDES VER: Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar

lr.pe

Christian Cueva estaría buscando irse de Emelec de Ecuador

De acuerdo con el periodista argentino César Merlo, ‘Aladino’ estaría evaluando la posibilidad de dejar Emelec en enero, motivado por una deuda que el club aún mantiene con él. Además, su decisión también estaría influenciada por asuntos de índole personal.

"El futbolista peruano Christian Cueva analiza seriamente su salida de Emelec para el mes de enero, pese a tener contrato vigente con el club hasta mediados de 2026. La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo para Studiofútbol, quien aseguró que el jugador tiene muchas chances de marcharse del conjunto ‘eléctrico’", argumentó.

Notas relacionadas
Se reveló que Christian Cueva estaría cerca de irse de Emelec de Ecuador por dos fuertes razones: "Evalúa volver a Perú"

Se reveló que Christian Cueva estaría cerca de irse de Emelec de Ecuador por dos fuertes razones: "Evalúa volver a Perú"

LEER MÁS
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

LEER MÁS
Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”

Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”

LEER MÁS
Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

LEER MÁS
Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

LEER MÁS
Tabla acumulada de Liga 1 2025: cómo va Alianza Lima, Universitario y los demás equipos en la competición peruana

Tabla acumulada de Liga 1 2025: cómo va Alianza Lima, Universitario y los demás equipos en la competición peruana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Fútbol Peruano

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Matías Succar sueña con quedarse en Alianza Lima para el 2026: "Todavía no he podido demostrar mi máximo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025