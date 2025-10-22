Perú - Colombia por la Liga de Naciones femenina: fecha, hora y canal del partido debut de la selección peruana

Perú y Colombia se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot. Foto: composición de LR/FPF/FCF

La selección peruana femenina partió este miércoles rumbo a Medellín, Colombia, para su primer partido de la Liga de Naciones 2025-26 ante el representativo local. El equipo dirigido por Antonio Spinelli tendrá un duro estreno en esta novedosa competencia de la Conmebol frente a uno de los cuadros más fuertes de la región en fútbol femenil.

Entre las convocadas de la Bicolor destaca la presencia de la mediocampista Andrea Thorisson, sueca de nacimiento pero peruana por parte de su madre e islandesa de padre. La 'Gringa' fue una de las últimas en unirse al plantel, junto con Sofía Aguayo y Claudia Cagnina.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

El partido entre la Bicolor y las cafeteras se disputará este viernes 24 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

Tanto para Perú como para Colombia, la hora de inicio de este cotejo será a las 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Colombia?

En territorio peruano, todavía no se ha confirmado qué canales y/o plataformas de streaming transmitirán el encuentro. En Colombia, irá por las señales de Caracol y RCN.

Convocadas de Perú para la Liga de Naciones femenina

Porteras : Maryory Sánchez, Silvana Alfaro y Mia Shalit.

: Maryory Sánchez, Silvana Alfaro y Mia Shalit. Defensas : Taylor Vogt, Rosa Castro, Mia León, Yomira Tacilla, Allison Reyes, Luana Chamochumbi, Braelynn Llamoca, Anabella Kellerman y Naicha Urbina.

: Taylor Vogt, Rosa Castro, Mia León, Yomira Tacilla, Allison Reyes, Luana Chamochumbi, Braelynn Llamoca, Anabella Kellerman y Naicha Urbina. Mediocampistas : Allison Azabache, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Sandra Arévalo, Valerie Gherson, Andrea Thorisson, Claudia Cagnina y Sofía Aguayo.

: Allison Azabache, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Sandra Arévalo, Valerie Gherson, Andrea Thorisson, Claudia Cagnina y Sofía Aguayo. Delanteras: Milena Tomayconsa, Alondra Vílchez, Xioczana Canales, Pierina Núñez, Raquel Bilcape y Sashenka Porras.

Fixture de Perú en la Liga de Naciones femenina

En lo que resta del 2025, la selección peruana femenina jugará 3 partidos de esta competencia, cuya programación ya quedó definida.