Deportes

Perú - Colombia por la Liga de Naciones femenina: fecha, hora y canal del partido debut de la selección peruana

Por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Brasil, las dirigidas por Antonio Spinelli jugarán de visita ante el combinado cafetero.

Perú y Colombia se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot. Foto: composición de LR/FPF/FCF
La selección peruana femenina partió este miércoles rumbo a Medellín, Colombia, para su primer partido de la Liga de Naciones 2025-26 ante el representativo local. El equipo dirigido por Antonio Spinelli tendrá un duro estreno en esta novedosa competencia de la Conmebol frente a uno de los cuadros más fuertes de la región en fútbol femenil.

Entre las convocadas de la Bicolor destaca la presencia de la mediocampista Andrea Thorisson, sueca de nacimiento pero peruana por parte de su madre e islandesa de padre. La 'Gringa' fue una de las últimas en unirse al plantel, junto con Sofía Aguayo y Claudia Cagnina.

PUEDES VER: Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

El partido entre la Bicolor y las cafeteras se disputará este viernes 24 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

Tanto para Perú como para Colombia, la hora de inicio de este cotejo será a las 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Colombia?

En territorio peruano, todavía no se ha confirmado qué canales y/o plataformas de streaming transmitirán el encuentro. En Colombia, irá por las señales de Caracol y RCN.

PUEDES VER: Real Madrid sigue invicto y líder en la Champions League: derrotó 1-0 a Juventus por la tercera fecha

Convocadas de Perú para la Liga de Naciones femenina

  • Porteras: Maryory Sánchez, Silvana Alfaro y Mia Shalit. 
  • Defensas: Taylor Vogt, Rosa Castro, Mia León, Yomira Tacilla, Allison Reyes, Luana Chamochumbi, Braelynn Llamoca, Anabella Kellerman y Naicha Urbina.
  • Mediocampistas: Allison Azabache, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Sandra Arévalo, Valerie Gherson, Andrea Thorisson, Claudia Cagnina y Sofía Aguayo. 
  • Delanteras: Milena Tomayconsa, Alondra Vílchez, Xioczana Canales, Pierina Núñez, Raquel Bilcape y Sashenka Porras.

Fixture de Perú en la Liga de Naciones femenina

En lo que resta del 2025, la selección peruana femenina jugará 3 partidos de esta competencia, cuya programación ya quedó definida.

  • Fecha 1: Colombia vs Perú | viernes 24 de octubre
  • Fecha 2: descanso
  • Fecha 3: Perú vs Chile | viernes 28 de noviembre
  • Fecha 4: Venezuela vs Perú | martes 2 de diciembre
  • Fecha 5: Perú vs Uruguay
  • Fecha 6: Perú vs Paraguay
  • Fecha 7: Ecuador vs Perú
  • Fecha 8: Argentina vs Perú
  • Fecha 9: Perú vs Bolivia.
