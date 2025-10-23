Perú vs Colombia EN VIVO por la fecha 1 de Liga de Naciones Femenina: hora y canales para ver el partido
Perú y Colombia se enfrentarán en la Liga de Naciones Femenina en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un partido clave para la clasificación al Mundial 2027.
- Partidos de hoy, 22 de octubre: horarios y canales de TV para ver Champions League y Copa Libertadores
- Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: "Esas conductas no serán toleradas"
Se aproxima un nuevo capítulo en la Liga de Naciones Femenina. La selección peruana y Colombia se enfrentarán en un emocionante duelo. Ambas selecciones competirán en un formato de todos contra todos, con el objetivo de asegurar un lugar en el Mundial de Brasil 2027. Este esperado encuentro está programado para el viernes 24 de octubre, iniciando a las 18:00 horas locales (23:00 horas GMT), y será transmitido por RCN Televisión y Caracol TV.
Las 'cafeteras' parten como favoritas respaldadas por años de desarrollo en fútbol femenino y la experiencia adquirida en torneos de alto nivel que han catapultado a sus jugadoras a la élite mundial. No obstante, la Bicolor femenina buscará sorprender en Medellín, aprovechando los contragolpes y tirarles la presión.
PUEDES VER: Yoshimar Yotún y su firme análisis tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal: "Están con suerte del campeón"
¿Cuándo juega Perú vs Colombia por Liga de Naciones Femenina?
El esperado compromiso se llevará a cabo este viernes 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín. Este partido marca el inicio de una nueva fase en el fútbol femenino, ya que será clave para determinar los equipos que se clasificarán a la Copa del Mundo 2027 en Brasil.
PUEDES VER: Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"
¿A qué hora juega Perú vs Colombia por la Liga de Naciones Femenina 2025?
El picante cruce por la Liga de Naciones Femenina entre Perú y Colombia dará inicio a las 6:00 pm. A continuación, La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdes este interesante partido.
- México: 5:00 pm
- Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 pm
- Venezuela, Bolivia: 7:00 pm
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 pm.
PUEDES VER: Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"
¿Dónde ver Perú vs Colombia por la Liga Femenina de Naciones?
El cotejo internacional que desarrollará en Medellín será transmitido por las señales oficiales de RCN Televisión y Caracol TV, Hasta el momento, en Perú no se ha anunciado un canal exclusivo para disfrutar de estos 90 minutos de intensa emoción, aunque se mantiene la posibilidad de que se habiliten plataformas digitales para seguir el evento en vivo.