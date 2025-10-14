HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete
EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      
Deportes

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Roma recibirá al Barcelona en el Stadio Tre Fontane por la Women’s Champions League 2025-2026. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Barcelona y Roma jugarán en Italia. Foto: composición LR
Barcelona y Roma jugarán en Italia. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Barcelona vs Roma EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League femenina? El encuentro, por la segunda jornada de esta fase inicial, se jugará este martes 15 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN 2, en territorio nacional. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Barcelona llega a este partido tras golear 7-1 al Bayern de Múnich en su debut en esta nueva edición de la Women’s Champions League. Roma, por su parte, viene tras caer 6-2 ante Real Madrid.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Roma por la Champions League femenina?

En Perú, el Barcelona vs Roma está programado para las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Roma por la Champions League femenina?

En Perú y Centroamérica, el Barcelona vs Roma será transmitido por la señal de ESPN 2. Conoce los diferentes canales para los demás países.

  • Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina: ESPN 2.
  • Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Centroamérica: ESPN
  • México: TVC Deportes
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: Disney Plus y canal autonómico TV3.

¿Cómo ver Barcelona vs Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Roma por la Women’s Champions League por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

Notas relacionadas
Emily Lima, exentrenadora de la selección peruana femenina, fue despedida del Levante tras solo 6 partidos

Emily Lima, exentrenadora de la selección peruana femenina, fue despedida del Levante tras solo 6 partidos

LEER MÁS
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina tras empatar con ADIFFEM en la última fecha

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina tras empatar con ADIFFEM en la última fecha

LEER MÁS
Deportivo Cali registró su primera victoria: superó 1-0 a Nacional por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali registró su primera victoria: superó 1-0 a Nacional por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo impone nuevo récord goleador, pero Portugal se queda a minutos de clasificar al Mundial

Cristiano Ronaldo impone nuevo récord goleador, pero Portugal se queda a minutos de clasificar al Mundial

LEER MÁS
Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

LEER MÁS
Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

LEER MÁS
Futbolista de Universitario sufre conmoción cerebral y fractura de tabique tras recibir puñetazo en partido de Liga 3

Futbolista de Universitario sufre conmoción cerebral y fractura de tabique tras recibir puñetazo en partido de Liga 3

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Niño en México se hace viral por pedir dinero con foto de Lady Gaga: ''¿Y en qué hospital está la tía Gaga?''

Deportes

Mundial 2026 de la FIFA: las 28 selecciones clasificadas tras la fecha FIFA de eliminatorias de octubre

La alineación de Alianza Lima que probó Néstor Gorosito, con Jesús Castillo y sin Guillermo Viscarra, para enfrentar a Sport Boys

Paolo Guerrero sobre evaluar continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Es un tema que no compete a jugadores"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

Hugo de Zela jura como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gabinete de José Jerí

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025