¿A qué hora juegan Barcelona vs Roma EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League femenina? El encuentro, por la segunda jornada de esta fase inicial, se jugará este martes 15 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN 2, en territorio nacional. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Barcelona llega a este partido tras golear 7-1 al Bayern de Múnich en su debut en esta nueva edición de la Women’s Champions League. Roma, por su parte, viene tras caer 6-2 ante Real Madrid.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Roma por la Champions League femenina?

En Perú, el Barcelona vs Roma está programado para las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Roma por la Champions League femenina?

En Perú y Centroamérica, el Barcelona vs Roma será transmitido por la señal de ESPN 2. Conoce los diferentes canales para los demás países.

Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina: ESPN 2.

Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Centroamérica: ESPN

México: TVC Deportes

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: Disney Plus y canal autonómico TV3.

¿Cómo ver Barcelona vs Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Roma por la Women’s Champions League por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.