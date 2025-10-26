HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Los jugadores de Sporting Cristal que terminan contrato al final de la Liga 1 2025: podrían formar un equipo entero

Tras sumar un nuevo año de fracasos a nivel local e internacional, Sporting Cristal deberá evaluar a qué futbolistas mantiene en su plantel para la temporada 2026.

Martín Távara, Irven Ávila y Nicolás Pasquini son 3 de los jugadores que terminan contrato este 2025. Foto: composición de LR/Carlos Felix/Sporting Cristal
Martín Távara, Irven Ávila y Nicolás Pasquini son 3 de los jugadores que terminan contrato este 2025. Foto: composición de LR/Carlos Felix/Sporting Cristal

Sporting Cristal viene teniendo un 2025 para el olvido. El club rimense ya no puede ganar el Torneo Clausura, está a punto de cumplir cinco años sin salir campeón en la Liga 1 y en la tabla acumulada ha cedido tanto terreno que corre riesgo de quedar fuera de la zona de clasificación a Copa Libertadores.

Al elenco dirigido por Paulo Autuori no le bastó el plantel armado por la directiva para esta temporada, pues muchos de los fichajes no dieron la talla y otros jugadores con varios años en el equipo sufrieron un bajón notable en su rendimiento. De los futbolistas que terminan contrato a fines de este año, hay varios a quienes los hinchas exigen ya no renovarles y apostar por nuevos nombres.

lr.pe

¿Qué jugadores terminan contrato con Sporting Cristal este 2025?

Estos son los 14 jugadores de Sporting Cristal, entre futbolistas a préstamos y pertenecientes al plantel principal, que culminan contrato en diciembre de este año. Algunos pueden desempeñarse en más de una posición.

  • Alejandro Duarte (arquero)
  • Matías Córdova (arquero, a préstamo)
  • Gilmar Paredes (lateral, a préstamo)
  • Gabriel Alfaro (lateral, a préstamo)
  • Nicolás Pasquini (lateral)
  • Leandro Sosa (lateral)
  • Fabrizio Lora (lateral)
  • Jhilmar Lora (lateral)
  • Axel Cabellos (lateral)
  • Rafael Lutiger (defensa)
  • Martín Távara (mediocampista)
  • Fernando Pacheco (extremo)
  • Diego Otoya (delantero)
  • Irven Ávila (delantero).

Hace algunos días, el periodista Denilson Barrenechea informó que, en el caso de Távara y Lutiger, todo iba encaminado para su renovación, mientras que por Ávila y Jhilmar Lora de momento las negociaciones estaban en pausa. En cambio, el comunicador aseguró que las salidas de Pasquini y Duarte ya estaban decididas.

¿Qué jugadores tienen contrato con Sporting Cristal después de 2025?

Estos son los jugadores que actualmente tienen contrato con Cristal más allá del 2025. No están incluidos los que se encuentran cedidos a préstamo en otros clubes.

  • Arqueros: Diego Enríquez, Renato Solís
  • Defensas: Miguel Araujo, Alejandro Pósito, Duham Ballumbrosio, Luis Abram
  • Mediocampistas: Jesús Pretell, Henry Caparó, Catriel Cabellos, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Cristian Benavente
  • Delanteros: Maxloren Castro, Jair Moretti, Mateo Rodríguez, Felipe Vizeu.
