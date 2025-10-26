HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Arquero de Chankas revela que fue rechazado por Sporting Cristal antes de ser profesional: "Me dijeron que busque otras oportunidades"

Hairo Camacho, actual portero de Chankas, reveló que se formó en las divisiones menores del club rimense; sin embargo, cuando consultó por su futuro, le dijeron que debía buscar nuevas oportunidades.

Hairo Camacho reveló que fue formado en Sporting Cristal. Foto: composición LR/ L1 Max
Los Chankas dio la sorpresa en el estadio Alberto Gallardo tras derrotar 1-0 a Sporting Cristal en su propia casa. La emoción fue evidente, ya que, al finalizar el encuentro, el conjunto visitante celebró esta hazaña: después de tres años, el club rimense volvió a perder como local. No obstante, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Hairo Camacho, portero del equipo de Andahuaylas.

En sus palabras, Camacho expresó su felicidad por la importante victoria y por poder celebrarla junto a su gente. Además, destacó que, en apenas dos años desde su llegada a la Liga 1, Chankas está peleando por un cupo a la Copa Sudamericana. También reveló que se formó en Sporting Cristal, pero que cuando preguntó por su futuro, le dijeron que debía buscar nuevas oportunidades fuera del club cervecero.

PUEDES VER: Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

lr.pe

Hairo Camacho revela su pasado en Sporting Cristal

Tras el partido, tuvo una conversación con L1 Max en la que se mostró feliz por el resultado. No obstante, lamentó haber sido rechazado por Sporting Cristal antes de debutar como profesional. Aun así, reconoció que tomó esas palabras como motivación, encontró otra oportunidad y ahora se siente feliz en Chankas.

"Así es, es histórico y mucho más cuando le ganas a un equipo que siempre pelea arriba. Es histórico. Porque después de dos años del club en Primera División estamos peleando una Sudamericana. Fui formado en Cristal: menores, reserva. Lamentablemente, cuando toqué la puerta para ver qué iba a pasar conmigo en un futuro me dijeron que buscara otras oportunidades; eso hice y, gracias a Dios, estoy acá", fueron las palabras del portero.

PUEDES VER: Hinchas de ADT denuncian que barristas de Universitario les robaron sus entradas a pocos minutos del partido en Tarma

lr.pe

¿Cómo quedó Sporting Cristal vs Los Chankas?

Con este resultado, Los Chankas se ubican en la décima posición con 21 puntos, mientras que Sporting Cristal se encuentra cuarto con 22. Además, luego de 1.102 días, Sporting Cristal volvió a perder en el estadio Alberto Gallardo. Cabe señalar que la última vez que cayó allí fue el 20 de octubre de 2022, ante Atlético Grau (1-2).

