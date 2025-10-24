Universitario puede conquistar su estrella 29 si es que Cusco FC cae ante Atlético Grau

Universitario de Deportes está a un peldaño de coronarse tricampeón nacional. Es primero en el Torneo Clausura con 36 puntos y le lleva 10 de ventaja al segundo que es Cusco FC (26), por lo que este domingo el conjunto crema tendrá una linda oportunidad de lograr su estrella 29. Visita a ADT en Tarma y de ganar tocará la gloria a falta de tres fechas, por lo que se hará inalcanzable.

Pero hay un segundo panorama que le daría el título. Hoy su más cercano perseguidor recibe en el Inca Garcilaso de la Vega a Atlético Grau (6:00 p.m.) y de perder le daría automáticamente un nuevo campeonato.

Uno de los artífices de esta historia es Jorge Fossati. Luego de un frustrado paso por la selección peruana, el “Nonno” reemplazo a Fabián Bustos y según palabras de Álvaro Barco, director deportivo de la “U”, “se ha convertido en el técnico más exitoso en los últimos tiempos”, por lo que su renovación va ‘viento en popa’.

“Va a dejar siempre la vara en alto. Estamos sumamente satisfechos, contentos. Así que vamos a analizar bien las cosas a fin de año con toda tranquilidad. Ojalá que podamos terminar el campeonato de la mejor manera. Lo que más quiere el club para poder tener un próximo año en buenas condiciones en lo que es la pretemporada”, apuntó el directivo en L1Max.

En referencia al plantel del próximo año que buscará el tetra y superar lo hecho este 2025 en la Copa Libertadores, Barco aseguró que las renovaciones van muy bien.

“No me gusta tocar este tema, es sensible dentro del grupo. Pero es cierto también que el 80 % del equipo está renovado, eso es una tranquilidad absoluta. Y tenemos todo el tiempo del mundo para poder conversar en lo que son temas de renovaciones”, añadió.