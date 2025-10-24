Liga 1 confirma en dónde celebraría Universitario el tricampeonato si derrota a ADT en Tarma

Universitario también consiguió un tricampeonato luego de obtener el título nacional en 1998, 1999 y 2000. Foto: Universitario de Deportes

Universitario también consiguió un tricampeonato luego de obtener el título nacional en 1998, 1999 y 2000. Foto: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes avanza firme hacia el tricampeonato en la Liga 1 tras imponerse 1-0 a Sporting Cristal el 23 de octubre en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El plantel de Jorge Fossati acumula 36 puntos y mantiene diez de ventaja sobre Cusco FC, que suma 26 unidades con cuatro encuentros pendientes. Esta diferencia permite al conjunto crema definir el título en la jornada 16, programada para el domingo 26 en Tarma contra ADT.

Por tal motivo, los hinchas cremas se preguntan si, en caso se logre una victoria ante ADT que les otorgue el título del Clausura y por consiguiente el tricampeonato nacional, la celebración se realizará en el Unión Tarma o se hará en el Estadio Monumental de Ate.

¿Dónde celebraría Universitario el tricampeonato nacional si vence a ADT?

Según lo informado en X (antes Twitter) por el periodista Gustavo Peralta, la Liga 1 confirmó que si Universitario de Deportes gana el tricampeonato el domingo 26 ante ADT, " no habrá ceremonia de premiación en el estadio de Tarma. Si se dan los resultados, se dará ante Garcilaso en el Monumental el 7 de noviembre".

Sin embargo, el comunicador también había adelantado en L1 Max que los cremas podrían celebrar la obtención del Torneo Clausura en Tarma, por lo que mencionó que actualmente ya no hay entradas ni hoteles disponibles para el fin de semana, debido a que los simpatizantes del equipo de Jorge Fossati esperan celebrar como lo hiciesen en Andahuaylas en 2024.

Anuncio de la celebración de Universitario de un posible tricampeonato nacional. Foto: X/Gustavo Peralta Coello

¿Con qué resultados Universitario campeonaría la Liga 1 2025?

La obtención del Torneo Clausura y el posible tricampeonato de Universitario está directamente relacionado con cómo le vaya a Cusco FC ante Atlético Grau. Estos son los posibles escenarios para una celebración crema el fin de semana:

Derrota de Cusco FC vs. Grau: Universitario campeón automático, incluso antes de pisar Tarma.

Empate cusqueño: Universitario solo necesitaría empatar ante ADT para gritar campeón.

Victoria de Cusco: Universitario debería buscar un triunfo obligatorio en Tarma para sellar el objetivo.

Universitario derrotó 1-0 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Con un gol solitario de Alex Valera, los cremas derrotaron a los celestes en el Estadio Nacional, consolidando su supremacía en la Liga 1.

El partido fue muy intenso y peleado entre ambos conjuntos, pero un jugada sensacional de Jairo Vélez y un golazo del '9' terminaron dando la victoria a la 'U'.