Jorge Fossati advierte a los hinchas de Universitario lo complicado que será ganar en Tarma ante ADT: "Es un equipo bien trabajado"

El entrenador de Universitario destacó la importancia del próximo encuentro contra ADT y aseguró que no será sencillo al jugarse muchas cosas importantes por ambos lados.

Jorge Fossati no baja guardia contra ADT en Tarma. Foto: Lr/Latin Media
Jorge Fossati no baja guardia contra ADT en Tarma. Foto: Lr/Latin Media

Universitario superó 1-0 a Sporting Cristal, en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 sueña con el tercer título nacional consecutivo en Tarma. Sin embargo, ADT no será un rival sencillo a pesar de que se encuentra en la sexta casilla de la tabla de posiciones. La 'U' parte como favorita por la jerarquía que tiene en ataque, aunque en condición de visita son más vulnerables.

Jorge Fossati salió del hotel de concentración bastante tranquilo y con un refrescante mate para responder las consultas de la prensa, pero el 'Nono' también aprovechó para analizar el complejo partido que se viene en Tarma contra ADT.

¿Qué dijo Jorge Fossati previo al decisivo partido ante ADT por el Torneo Clausura?

Tratamos de mantener el equilibrio por los elogios y por las críticas. Por ese equilibrio tenemos humildad y autocritica. Justamente, esos dos elementos son nuestras premisas. La hemos mantenido hoy y siempre. Seguramente será un rival muy importante. ADT es un equipo bien trabajado, pues le hizo partidos a varios. Se juega cosas importantes, pero estamos en condiciones de enfrentarlo y hacer un buen partido", reveló Jorge Fossati a Best Cable TV.

¿Con qué resultados Universitario campeonaría la Liga 1 2025?

La obtención del Torneo Clausura y el posible tricampeonato de Universitario está directamente relacionado con cómo le vaya a Cusco FC ante Atlético Grau. Estos son los posibles escenarios para una celebración crema el fin de semana:

  • Derrota de Cusco FC vs. Grau: Universitario campeón automático, incluso antes de pisar Tarma.
  • Empate cusqueño: Universitario solo necesitaría empatar ante ADT para gritar campeón.
  • Victoria de Cusco: Universitario debería buscar un triunfo obligatorio en Tarma para sellar el objetivo.

¿Dónde celebraría Universitario el tricampeonato nacional si vence a ADT?

Según lo informado en X (antes Twitter) por el periodista Gustavo Peralta, la Liga 1 confirmó que si Universitario de Deportes gana el tricampeonato el domingo 26 ante ADT, " no habrá ceremonia de premiación en el estadio de Tarma. Si se dan los resultados, se dará ante Garcilaso en el Monumental el 7 de noviembre".

