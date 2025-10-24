HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

El director deportivo de Universitario realizó múltiples elogios a Álex Valera, quien anotó el gol del triunfo ante Sporting Cristal, y aseguró que valorarán todo lo que ha hecho en el club cuando conversen sobre su renovación.

Álvaro Barco señaló que Álex Valera quiere jugar la Copa Libertadores con Universitario en el 2026. Foto: composición LR/captura de L1 Max/X
Álvaro Barco señaló que Álex Valera quiere jugar la Copa Libertadores con Universitario en el 2026. Foto: composición LR/captura de L1 Max/X

Álex Valera fue el gran héroe de la jornada tras darle el triunfo a Universitario sobre Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El duelo, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, estaba siendo muy cerrado y trabado por distintos momentos. Sin embargo, el atacante crema apareció entre los defensas para colocar el único tanto del partido. Con este gol, llegó a las 15 anotaciones y está cerrando otra temporada de ensueño con la 'U'. Al respecto, Álvaro Barco, director deportivo merengue, habló sobre la renovación de Valera.

En conversación con el programa 'L1 Radio', Barco se rindió ante la capacidad goleadora de Álex Valera. Es más, señaló que merece ir a un fútbol más competitivo por el gran profesionalismo que ha demostrado en todo este tiempo con Universitario.

PUEDES VER: Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

lr.pe

Álvaro Barco evita hablar sobre renovación de Álex Valera con Universitario

Acerca de su renovación, Álvaro Barco señaló que es un tema que se conversará al final de la temporada. Después de engrandecerlo como futbolista, aseguró que Valera tiene un gran vínculo con la 'U' y se valorará su trabajo hecho en la campaña cuando tengan que extender su vínculo.

"Valera merece poder ir a un fútbol, por sus condiciones y su profesionalismo, más competitivo. Él está muy contento en la 'U', tiene un compromiso inmenso con la institución. Quiere jugar Copa Libertadores, así que hay que tener tranquilidad en su futuro porque sin duda vamos a valorar siempre lo que ha hecho y viene haciendo", declaró.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún y su firme análisis tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal: Están con suerte del campeón

lr.pe

Álvaro Barco se refirió al gran momento que atraviesa Universitario

En otro momento de la entrevista, Barco se mostró orgulloso por todo lo que está viviendo Universitario en este último tiempo. En sus declaraciones, elogió el trabajo hecho tanto a nivel deportivo como institucional.

"Un orgullo espectacular. Si bien es cierto yo he pasado estas situaciones en mi carrera, pero esto es muy especial. "Hoy el hincha está mucho más comprometido. Hoy el club está pasando por un momento sumamente importante. Hay una doble satisfacción. Veo un equipo de trabajo, un equipo de futbolistas que partido a partido demuestran una clase y jerarquía que realmente es digno de poner en alto", agregó.

