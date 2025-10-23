Lo que era un secreto a voces se hizo realidad: Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima por todo el 2026. El entrenador argentino, quien fue uno de los artífices de la notable campaña blanquiazul en la Copa Sudamericana, decidió quedarse en La Victoria porque se siente en deuda con el club. En sus propias palabras, señaló que quiere ser campeón nacional con Alianza para retribuir el buen recibimiento que ha tenido por parte de la institución y de la hinchada íntima.

Asimismo, dejó en claro que la tarea no será sencilla porque no solo enfrenta las dificultades geográficas del Perú, sino también las "injusticias" dentro y fuera del campo de juego. En conferencia de prensa, afirmó que no todos los equipos están medidos con la misma vara.

Néstor Gorosito renueva con Alianza Lima por todo el 2026

"Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero bueno, hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar. Alianza siempre tiene que campeonar lo que juegue y nos encanta el desafío", declaró ante la prensa local.

También aprovechó para referirse a las polémicas arbitrales y las sanciones que ha recibido a lo largo de la temporada. "El club se ha manifestado públicamente. Nosotros también. Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. No pedimos ventajas, sino igualdad de condiciones", agregó.

Finalmente, señaló que se queda en La Victoria porque quiere ser campeón para agradecer todo lo que la institución blanquiazul le ha brindado. "Cuando se gana es fácil tener el apoyo pero en estos momentos se ve la seriedad institucional. Uno está en evaluación permanente porque es fútbol y uno tiene claro que las cosas son así. Me siento en deuda porque nos han brindado todo para ser campeón", concluyó.

PUEDES VER: Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

Néstor Gorosito habló sobre renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Uno de los temas que Néstor Gorosito deberá analizar junto con la directiva de Alianza Lima es la renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El estratega señaló que ya le ha manifestado su postura al club y la decisión pasa por los altos mandos.

"Nosotros le manifestamos a Franco y al club nuestra idea. Son ídolos nacionales y respetamos su carrera. Tanto Franco como 'Franquito' deben evaluar y ver qué es lo mejor para la institución. Son emblemas y ejemplo para los chicos", mencionó.