HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 ante Sporting Cristal
EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 ante Sporting Cristal     EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 ante Sporting Cristal     EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 ante Sporting Cristal     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Deportes

Franco Navarro se ilusiona con la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Es merecida y confiamos en su capacidad"

El directivo aliancista confirmó la renovación de Gorosito por un año en Alianza Lima pese a la notoria caída del equipo en el Torneo Clausura 2025.

Franco Navarro rompió su silencio y habló de la renovación de Gorosito. Foto: Lr/Alianza Lima TV
Franco Navarro rompió su silencio y habló de la renovación de Gorosito. Foto: Lr/Alianza Lima TV

Se acabaron los rumores. Néstor Gorosito se queda un año más en Alianza Lima bajo el respaldo de la directiva. Justamente, Franco Navarro confirmó su continuidad al mando del cuadro aliancista. A pesar de que se observó una notable disminución en el rendimiento del equipo, especialmente en los últimos partidos de la Liga 1, ya que se registraron resultados sorpresivos en el Torneo Clausura 2025.

La histórica participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana terminó por convencer a las cabezas del club para seguir contando con el 'Pipo' Gorosito e incluso el director deportivo aseguró que nunca hubo dudas sobre la capacidad del técnico y quieren verlo en su mejor versión el próximo año.

PUEDES VER: Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

lr.pe

¿Qué dijo Franco Navarro sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Navarro no dudó en felicitar al técnico argentino. "Es merecida; la institución, el área deportiva y todos los que tenemos la responsabilidad sentimos la alegría y la tranquilidad de anunciar la renovación de ‘Pipo'. Confiamos en su capacidad y autocrítica para corregir lo que haga falta y encontrar el camino en 2026 para estar en los primeros lugares del torneo y, por qué no, en el primero. Aún no termina este año, pero debemos pelear hasta el final“, enfatizó el directivo de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Asimismo, Franco Navarro habló sobre el proyecto que viene 'cocinando. '"La única manera de sostener un proyecto es con la sostenibilidad y la continuidad que se le puede dar a este cuerpo técnico y a este plantel. Este equipo está renovado en un 70%. El próximo año no tendremos problemas; hay una base importante que nos permitirá trabajar con tranquilidad e incorporar futbolistas en las posiciones que corresponden”, sentenció.

PUEDES VER: Hernán Barcos y el inesperado regalo al entrenador de Alianza Lima antes de la Noche Blanquiazul de Vóley: "Es un honor para mi

lr.pe

Néstor Gorosito habló sobre renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Uno de los temas que Néstor Gorosito deberá analizar junto con la directiva de Alianza Lima es la renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El estratega señaló que ya le ha manifestado su postura al club y la decisión pasa por los altos mandos.

"Nosotros le manifestamos a Franco y al club nuestra idea. Son ídolos nacionales y respetamos su carrera. Tanto Franco como 'Franquito' deben evaluar y ver qué es lo mejor para la institución. Son emblemas y ejemplo para los chicos", mencionó en conferencia de prensa.

Notas relacionadas
Sergio Peña cumple el sueño a un hincha de Alianza Lima: regaló sus chimpunes y joven rompió en llanto

Sergio Peña cumple el sueño a un hincha de Alianza Lima: regaló sus chimpunes y joven rompió en llanto

LEER MÁS
Hernán Barcos y el inesperado regalo al entrenador de Alianza Lima antes de la Noche Blanquiazul de Vóley: "Es un honor para mi

Hernán Barcos y el inesperado regalo al entrenador de Alianza Lima antes de la Noche Blanquiazul de Vóley: "Es un honor para mi

LEER MÁS
'Coyote' Rivera desvela el futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Me dijo que tiene contrato hasta el 2026"

'Coyote' Rivera desvela el futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Me dijo que tiene contrato hasta el 2026"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga 1: minuto a minuto del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga 1: minuto a minuto del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
'Coyote' Rivera desvela el futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Me dijo que tiene contrato hasta el 2026"

'Coyote' Rivera desvela el futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Me dijo que tiene contrato hasta el 2026"

LEER MÁS
Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

LEER MÁS
Alineaciones de Universitario contra Sporting Cristal hoy por el partido del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineaciones de Universitario contra Sporting Cristal hoy por el partido del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025