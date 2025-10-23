Se acabaron los rumores. Néstor Gorosito se queda un año más en Alianza Lima bajo el respaldo de la directiva. Justamente, Franco Navarro confirmó su continuidad al mando del cuadro aliancista. A pesar de que se observó una notable disminución en el rendimiento del equipo, especialmente en los últimos partidos de la Liga 1, ya que se registraron resultados sorpresivos en el Torneo Clausura 2025.

La histórica participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana terminó por convencer a las cabezas del club para seguir contando con el 'Pipo' Gorosito e incluso el director deportivo aseguró que nunca hubo dudas sobre la capacidad del técnico y quieren verlo en su mejor versión el próximo año.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Navarro no dudó en felicitar al técnico argentino. "Es merecida; la institución, el área deportiva y todos los que tenemos la responsabilidad sentimos la alegría y la tranquilidad de anunciar la renovación de ‘Pipo'. Confiamos en su capacidad y autocrítica para corregir lo que haga falta y encontrar el camino en 2026 para estar en los primeros lugares del torneo y, por qué no, en el primero. Aún no termina este año, pero debemos pelear hasta el final“, enfatizó el directivo de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Asimismo, Franco Navarro habló sobre el proyecto que viene 'cocinando. '"La única manera de sostener un proyecto es con la sostenibilidad y la continuidad que se le puede dar a este cuerpo técnico y a este plantel. Este equipo está renovado en un 70%. El próximo año no tendremos problemas; hay una base importante que nos permitirá trabajar con tranquilidad e incorporar futbolistas en las posiciones que corresponden”, sentenció.

Néstor Gorosito habló sobre renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Uno de los temas que Néstor Gorosito deberá analizar junto con la directiva de Alianza Lima es la renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El estratega señaló que ya le ha manifestado su postura al club y la decisión pasa por los altos mandos.

"Nosotros le manifestamos a Franco y al club nuestra idea. Son ídolos nacionales y respetamos su carrera. Tanto Franco como 'Franquito' deben evaluar y ver qué es lo mejor para la institución. Son emblemas y ejemplo para los chicos", mencionó en conferencia de prensa.