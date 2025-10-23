Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, sorprendió a todos con tremendo gancho luego de las polémicas declaraciones de Franco Velazco. El administrador de Universitario, en la previa del partido, había criticado de manera contundente el estadio Alberto Gallardo. Todos pensaron que ese picante cruce ya se había acabado, pero minutos antes que inicie el encuentro Zevallos contragolpeó.

El nuevo directivo de la 'U' encendió el cruce con cuestionando la infraestructura del popular club del Rímac. "Se trata de una institución relevante que, lamentablemente, tiene arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres, y además, la mitad de la instalación se encuentra bajo el agua”, afirmó Velazco.

¿Qué dijo Gustavo Zevallos sobre Universitario tras las criticas de Franco Velazco?

A pesar de que en un inicio Sporting Cristal optó por no responder a las declaraciones de Velazco, en esta ocasión se emitió una contestación directa. El encuentro ya se está disputando anticipadamente e incluso fuera de los terrenos de juego.

"De parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol. Somos muy respetuosos de todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera. Lo que tenemos es, efectivamente, un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie. El estadio está todo al día. Eso es una tranquilidad para nosotros”, reveló Gustavo Zevallos en una entrevista con L1 MAX.

Canal de TV del Universitario vs Sporting Cristal

El canal de TV para ver el Universitario y Sporting Cristal será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.