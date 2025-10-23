A sus 41 años, Paolo Guerrero ha demostrado que aún está más vigente que nunca. En este temporada, suma 14 goles con Alianza Lima y ha dejado en claro que todavía puede seguir aportando al club de sus amores. A pesar de su buen rendimiento, distintos hinchas opinaron que el 'Depredador' debería dar un paso al costado, pero él ha hecho caso omiso a las críticas y respondió que es un delantero de élite. Su futuro en La Victoria aún es incierto, aunque su hermano Julio 'Coyote' Rivera hizo una reveladora confesión.

En conversación con el medio Ovación, Rivera adelantó que Paolo Guerrero tiene un vínculo con Alianza Lima por todo el 2026. Además, resaltó que el 'Depredador' es un profesional a carta cabal y continúa cuidándose físicamente para tener un buen nivel tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

'Coyote' Rivera revela que Paolo Guerrero se quedará en Alianza Lima por todo el 2026

“Pensé que se iba a retirar, pero me dijo que tiene contrato hasta el 2026. Mi hermano se cuida mucho, es muy profesional, corre como un chiquillo y está haciendo goles”, mencionó el 'Coyote' Rivera.

Asimismo, manifestó que Guerrero está involucrado en el crecimiento de las futuras promesas del fútbol peruano. En este sentido, comentó que está buscando contribuir al desarrollo de jóvenes talentos en academias y proyectos deportivos.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre continuidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

En conferencia de prensa, donde confirmaron su renovación con Alianza Lima, Néstor Gorosito habló sobre el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El técnico argentino señaló que es un tema que deberá analizar la directiva blanquiazul.

“Son dos jugadores de jerarquía, excelentes profesionales, extraordinarios, luego veremos como hasta ahora, el que nosotros vemos mejor, juega, ellos saben que nosotros somos respetuosos, exigentes, respetuosos de lo que han logrado, pero el fútbol es actualidad permanente, no se puede jugar con lo hecho, sino con lo que hay que hacer de forma permanente", mencionó.