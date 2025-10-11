HOYSuscripcion LR Focus

Incendio consume más de 30 viviendas en SJM
DT de Sydney FC revela cómo se comunica con Piero Quispe al ser el único jugador que no habla inglés: "Nuestro asistente y chef hablan español"

Ufuk Talay, entrenador del Sydney FC de Australia, relató cómo logró superar la barrera del idioma para que el volante de la selección peruana puede entender sus indicaciones.

Piero Quispe llegó al fútbol australiano tras perder protagonismo en Pumas de México. Foto: composición LR/AFP/Sydney FC
Piero Quispe cuenta los días para hacer su debut oficial en la primera división de Australia. Luego de su breve paso por Pumas de México, el talentoso mediocampista peruano decidió tomar un sorpresivo rumbo en su carrera profesional y se convirtió en uno de los refuerzos extranjeros del Sydney FC.

A poco del inicio de la A-League, el entrenador Ufuk Talay fue consultado sobre cómo logra comunicarse con los jugadores foráneos. En ese sentido, el estratega de 49 años señaló que el único que no maneja el idioma inglés es el exvolante de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: 'Lo primero que hice fue sacarlo a él'

DT de Sydney revela cómo logra comunicarse con Piero Quispe

El DT del Sydney FC indicó que suele apoyarse en su asistente John Maisano para darle las indicaciones al futbolista de la selección peruana. Además, sostuvo que otros integrantes del club, como el chef, también manejan de forma fluida el español.

"Marcel (Tisserand) habla inglés, Víctor (Campuzano) habla inglés... El único que realmente no habla inglés es Piero (Quispe). Nuestro asistente técnico habla español con fluidez, George, nuestro chef, habla español con fluidez; así que, hay mucha gente en el ambiente del club que habla español con fluidez. Solo necesitamos a John (Maisano) para que interprete algunas indicaciones, pero todos los demás manejan el inglés", manifestó ante los medios de comunicación.

Sobre la posibilidad de que el delantero español Víctor Campuzano asuma como traductor de Piero Quispe, el experimentado técnico descartó esta opción. "Y también tenemos a Víctor (Campuzano), pero no lo puedo utilizar en esa función porque necesito que se concentre en jugar", concluyó.

PUEDES VER: Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: 'No habla mucho. Es un buen chico'

¿Cuándo debuta Piero Quispe en Australia?

El debut de Piero Quispe podría darse el próximo viernes 17 de octubre en la primera jornada de la A-League de Australia. Sydney FC visitará al Adelaide United a partir de las 3.00 a. m. (hora peruana).

