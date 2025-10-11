Piero Quispe cuenta los días para hacer su debut oficial en la primera división de Australia. Luego de su breve paso por Pumas de México, el talentoso mediocampista peruano decidió tomar un sorpresivo rumbo en su carrera profesional y se convirtió en uno de los refuerzos extranjeros del Sydney FC.

A poco del inicio de la A-League, el entrenador Ufuk Talay fue consultado sobre cómo logra comunicarse con los jugadores foráneos. En ese sentido, el estratega de 49 años señaló que el único que no maneja el idioma inglés es el exvolante de Universitario de Deportes.

DT de Sydney revela cómo logra comunicarse con Piero Quispe

El DT del Sydney FC indicó que suele apoyarse en su asistente John Maisano para darle las indicaciones al futbolista de la selección peruana. Además, sostuvo que otros integrantes del club, como el chef, también manejan de forma fluida el español.

"Marcel (Tisserand) habla inglés, Víctor (Campuzano) habla inglés... El único que realmente no habla inglés es Piero (Quispe). Nuestro asistente técnico habla español con fluidez, George, nuestro chef, habla español con fluidez; así que, hay mucha gente en el ambiente del club que habla español con fluidez. Solo necesitamos a John (Maisano) para que interprete algunas indicaciones, pero todos los demás manejan el inglés", manifestó ante los medios de comunicación.

Sobre la posibilidad de que el delantero español Víctor Campuzano asuma como traductor de Piero Quispe, el experimentado técnico descartó esta opción. "Y también tenemos a Víctor (Campuzano), pero no lo puedo utilizar en esa función porque necesito que se concentre en jugar", concluyó.

¿Cuándo debuta Piero Quispe en Australia?

El debut de Piero Quispe podría darse el próximo viernes 17 de octubre en la primera jornada de la A-League de Australia. Sydney FC visitará al Adelaide United a partir de las 3.00 a. m. (hora peruana).