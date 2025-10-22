HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Deportes

Pedro Troglio, entrenador de Diego Romero, explica su suplencia en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

El entrenador elogió las cualidades de Romero, quien llegó como respaldo para el equipo; sin embargo, reconoció que deberá ser paciente, ya que su momento llegará.

Se conoció el motivo de por qué Diego Romero no es titular en Banfield. Foto: composición LR/ Banfield/difusión
Se conoció el motivo de por qué Diego Romero no es titular en Banfield. Foto: composición LR/ Banfield/difusión

Pedro Troglio, director técnico de Banfield, explicó la razón detrás de la suplencia de Diego Romero. En una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles, en el programa 'Tadokoro', el entrenador argentino fue consultado sobre el jugador de Universitario de Deportes, quien se encuentra a préstamo en el club argentino.

El técnico señaló que, a pesar del talento del joven arquero, este debe esperar su oportunidad detrás del capitán Facundo Sanguinetti. No obstante, reconoció las cualidades de Romero, pero subrayó que su rol actual en el equipo es el de suplente. “Diego vino a estar detrás del capitán del equipo, que es un gran arquero al cual se está intentando vender”, afirmó Troglio, refiriéndose a Sanguinetti, quien ha tenido un rendimiento destacado.

PUEDES VER: Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

lr.pe

¿Por qué Diego Romero no es titular en Banfield?

"Diego vino a estar detrás del capitán del equipo, que es un gran arquero al cual se está intentando vender y tiene muchos pedidos. Entonces se trajo a un golero que esté trabajando ahí atrás para después poder pegar el salto y no que el día que se te vaya el arquero, no tengas a nadie. Es claro que para que juegue, hay que sacar al capitán y ponerlo, no es fácil. Si sabe esperar su momento y para lo que se lo trajo acá, estamos en presencia de un gran arquero y lo que todos pensamos es eso, pero también dependerá de las ganas y de la voluntad de él", explicó en un primer momento.

"Si me lo preguntas a mí, está en el fútbol argentino, es joven y tiene una gran chance de jugar a futuro. Yo le diría que si vino a Argentina con la ilusión, que la siga peleando. A veces la ilusión no se transforma en realidad en seis meses, hay que pelearla. Entonces, si viniste con una ilusión, que pruebes un poco más a ver si esa se transforma en realidad. Yo le daría ese consejo, después no puedo meterme en su cabeza, en su bolsillo ni en su tiempo, pero yo le recomendaría que espere porque seguramente ese sueño lo va a conseguir", complementó Troglio.

"Está en una gran liga, complicada, difícil, buena, que él puede conseguir cosas importantes. Yo le diría que espere, que tenga fe, que aguante, que seguramente el momento le va a llegar. Estoy seguro de eso, pero tiene que ser sabio en ese sentido y poder esperar su gran momento", finalizó.

¿Hasta cuándo se queda Diego Romero en Banfield?

El guardameta se encuentra a préstamo hasta fin de año, por lo que, debido a su poca participación en Argentina, podría regresar a Universitario. Cabe señalar que Romero mantiene contrato con el conjunto crema hasta el 2027.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su determinante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima: “Esta semana lo resolvemos”

lr.pe

¿Cuántos partidos a jugador Diego Romero con Banfield?

En lo que va de la temporada, el jugador del 'Taladro', ha disputado un solo partido, siendo este por Copa Argentina, donde completó los 90 minutos.

Notas relacionadas
¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón de la Liga 1 en la próxima fecha del Torneo Clausura?

¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón de la Liga 1 en la próxima fecha del Torneo Clausura?

LEER MÁS
Sporting Cristal y Universitario se ven las caras en el Estadio Nacional (8:00 p.m.) en partido pendiente de la jornada 14

Sporting Cristal y Universitario se ven las caras en el Estadio Nacional (8:00 p.m.) en partido pendiente de la jornada 14

LEER MÁS
Alineaciones Universitario - Sporting Cristal por el partido del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineaciones Universitario - Sporting Cristal por el partido del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
¿Se jugará el Sporting Cristal vs Universitario tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto

¿Se jugará el Sporting Cristal vs Universitario tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto

LEER MÁS
Erick Osores ve como favorito a Universitario para ser el primer equipo peruano en lograr el tetracampeonato: ''Tiene el 75% de opciones''

Erick Osores ve como favorito a Universitario para ser el primer equipo peruano en lograr el tetracampeonato: ''Tiene el 75% de opciones''

LEER MÁS
Jesús Castillo tras conocer que Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima: "Muy feliz por él"

Jesús Castillo tras conocer que Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima: "Muy feliz por él"

LEER MÁS
Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025