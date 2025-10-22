Pedro Troglio, director técnico de Banfield, explicó la razón detrás de la suplencia de Diego Romero. En una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles, en el programa 'Tadokoro', el entrenador argentino fue consultado sobre el jugador de Universitario de Deportes, quien se encuentra a préstamo en el club argentino.

El técnico señaló que, a pesar del talento del joven arquero, este debe esperar su oportunidad detrás del capitán Facundo Sanguinetti. No obstante, reconoció las cualidades de Romero, pero subrayó que su rol actual en el equipo es el de suplente. “Diego vino a estar detrás del capitán del equipo, que es un gran arquero al cual se está intentando vender”, afirmó Troglio, refiriéndose a Sanguinetti, quien ha tenido un rendimiento destacado.

¿Por qué Diego Romero no es titular en Banfield?

"Diego vino a estar detrás del capitán del equipo, que es un gran arquero al cual se está intentando vender y tiene muchos pedidos. Entonces se trajo a un golero que esté trabajando ahí atrás para después poder pegar el salto y no que el día que se te vaya el arquero, no tengas a nadie. Es claro que para que juegue, hay que sacar al capitán y ponerlo, no es fácil. Si sabe esperar su momento y para lo que se lo trajo acá, estamos en presencia de un gran arquero y lo que todos pensamos es eso, pero también dependerá de las ganas y de la voluntad de él", explicó en un primer momento.

"Si me lo preguntas a mí, está en el fútbol argentino, es joven y tiene una gran chance de jugar a futuro. Yo le diría que si vino a Argentina con la ilusión, que la siga peleando. A veces la ilusión no se transforma en realidad en seis meses, hay que pelearla. Entonces, si viniste con una ilusión, que pruebes un poco más a ver si esa se transforma en realidad. Yo le daría ese consejo, después no puedo meterme en su cabeza, en su bolsillo ni en su tiempo, pero yo le recomendaría que espere porque seguramente ese sueño lo va a conseguir", complementó Troglio.

"Está en una gran liga, complicada, difícil, buena, que él puede conseguir cosas importantes. Yo le diría que espere, que tenga fe, que aguante, que seguramente el momento le va a llegar. Estoy seguro de eso, pero tiene que ser sabio en ese sentido y poder esperar su gran momento", finalizó.

¿Hasta cuándo se queda Diego Romero en Banfield?

El guardameta se encuentra a préstamo hasta fin de año, por lo que, debido a su poca participación en Argentina, podría regresar a Universitario. Cabe señalar que Romero mantiene contrato con el conjunto crema hasta el 2027.

¿Cuántos partidos a jugador Diego Romero con Banfield?

En lo que va de la temporada, el jugador del 'Taladro', ha disputado un solo partido, siendo este por Copa Argentina, donde completó los 90 minutos.