El partido entre Sporting Cristal y Universitario se jugará en el Estadio Nacional de Lima. Foto: Liga 1

Sporting Cristal y Universitario cuentan las horas para afrontar el decisivo partido por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, ante el reciente anuncio del presidente José Jerí, quien declaró estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días, muchos aficionados se preguntan si las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno afectarán el desarrollo del duelo entre rimenses y merengues.

El compromiso entre los equipos dirigidos por Paulo Autuori y Jorge Fossati se encuentra pactado para este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional, luego de que la organización del torneo decidiera reprogramarlo.

¿Se jugará el Cristal - Universitario tras declararse estado de emergencia?

De acuerdo al decreto publicado en el Diario El Peruano, las actividades deportivas de carácter masivo deben contar con el permiso de las autoridades; en ese sentido, el partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes no corre mayor riesgo en medio del estado de emergencia.

"Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo al artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, y la normatividad vigente (...)", resalta la normativa.

¿Cuándo juegan Universitario versus Sporting Cristal?

El enfrentamiento entre Universitario versus Sporting Cristal se jugará este jueves 23 de octubre a partir de la 8.00 p. m. (hora peruana).

Canal de TV del Universitario - Sporting Cristal

El canal de TV para ver el Universitario y Sporting Cristal será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.