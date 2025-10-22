Juan Pablo Goicochea, jugador de Platense en Argentina, respondió a los comentarios sobre la falta de un ‘9’ en la selección peruana. En una entrevista con 'Radio Ovación', habló sobre su actualidad en el club argentino, donde no ha tenido mucha participación en el primer equipo. Según indicó, pidió jugar en la reserva para no perder ritmo.

Además, expresó su alegría por haber sido convocado recientemente por Manuel Barreto y se refirió a la supuesta falta de delanteros en la Bicolor, afirmando que sí hay opciones en esa posición, como Luis Ramos, Alex Valera y él mismo.

¿Qué dijo Goicochea sobre la fatal de '9' en la selección peruana?

En un primer momento, Goicochea se refirió a lo que fue su paso por la Blanquirroja. “Estuve muy feliz con la convocatoria, era algo que venía buscando desde hace algunos meses. No se me daba por la situación en Platense, pero ahora estoy agradecido con la oportunidad”, explicó el jugador.

“Hablé con Barreto cuando terminó el partido con Chile. Me dijo que me había visto bien físicamente, aunque con falta de ritmo, pero en general todo bien. Fue una experiencia muy buena para mí, estar rodeado de jugadores experimentados siempre suma. Es algo que uno aspira desde niño. Traté de ser una esponja, de aprender dentro y fuera de la cancha de todos”, complementó el jugador de 20 años.

“Considero que sí hay jugadores que son ‘9’. Están Ramos, Valera y yo mismo. Creo que la gente en general se debe dar cuenta de lo que tenemos”, señaló el delantero.

Goicochea habla sobre su futuro en Platense

En otro momento, el Goicochea habló acerca de su futuro en el Platense, donde no ha tenido mucha participación.

“Mi situación es un poco complicada, sin minutos en Primera. Se llegó a solucionar un poco; ahora estoy jugando en Reserva, voy disputando tres partidos como para no perder ritmo, seguir con confianza y mantenerme en lo físico. Mi idea es meterme en la lista de convocados de noviembre, por eso pedí que me bajen a jugar a Reserva”, fueron las palabras de Goicochea.

“Es un tema complicado y delicado, en su momento lo hablaré. Por ahora prefiero no comentar mucho sobre eso. No he conversado con mis representantes hoy en día; es un tema que se llegó a solucionar. Si bien estoy sumando minutos en Reserva, me siento listo y preparado para estar en Primera División. Sigo enfocado acá, trabajando día a día; lo que pase afuera lo ve mi representante”, explicó.

¿Volverá Goicochea a Alianza Lima?

Sobre su futuro, el delantero dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol peruano. “Hoy por hoy prefiero quedarme fuera, pero no le cierro las puertas al fútbol peruano, y menos a Alianza. Siempre me queda la espinita de haber tenido más partidos en Primera; me gustaría en algún futuro volver a Alianza”, finalizó el jugador.