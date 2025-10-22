HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Deportes

Sporting Cristal y Universitario se ven las caras en el Estadio Nacional (8:00 p.m.) en partido pendiente de la jornada 14

Conjunto celeste sale con la obligación de sumar una victoria para seguir luchando por un cupo a la próxima Copa Libertadores. Cremas quieren acercarse más al tricampeonato.

La rivalidad entre Sporting Cristal y Universitario es considerado para muchos un ‘clásico moderno’. Estos duelos generaron mayor expectativa en los hinchas a partir de los años 90’s, cuando los cremas obtuvieron un bicampeonato entre 1992 y 1993 y al año siguiente hasta 1996, el fútbol peruano se pintó totalmente de celeste.

Definiciones ha habido varias, siendo la más reciente en el año 2020, cuando Cristal obtuvo su último campeonato nacional. Ahora la vida es ‘color de rosa’ para la “U”, puesto que está a pocos peldaños de lograr el tan ansiado tricampeonato nacional y repetir la hazaña de 1998-1999-2000.

El equipo dirigido por Jorge Fossati depende de sí mismo para conseguir su estrella 29 y esta noche en el Estadio Nacional visita a Sporting Cristal, que es la otra cara de la moneda y está en una pelea constante para sumar en el acumulado y buscar esa segunda casilla para luchar por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 (8:00 p.m.).

Los cremas para este partido no podrán contar con Andy Polo, expulsado en el anterior duelo contra Ayacucho FC y tampoco con Jesús Castillo por acumulación de tarjetas amarillas. Quien vuelve a la convocatoria es el “Pitbull” Rodrigo Ureña y estará ubicado en la contención con Martín Pérez-Guedes. Arriba Jairo Vélez buscará los goles con Alex Valera.

Cristal, por su parte, recuperó a Luis Abram y estará en la línea defensiva con Miguel Araujo. Por las bandas se ubicarán Rafael Lutiger y Leandro Sosa. En la volante es donde aún existen dudas para Paulo Autuori: Yoshimar Yotún volvería junto a Jesús Pretell y Christofer Gonzales. Mientras que, en ataque, el brasileño confía en el instinto goleador de Federico Vizeu y los desbordes de Maxloren Castro y Santiago González.

