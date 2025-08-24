Diego Romero y su complicado presente a 6 meses de dejar Universitario: solo ha jugado un partido en Banfield de Argentina
Diego Romero llegó a Banfield en condición de préstamo, donde apenas ha sumado 90 minutos y ya acumula cerca de cinco meses sin actividad profesional.
- Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026
- Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"
Diego Romero dejó Universitario de Deportes a inicios de año para continuar su carrera en Argentina con Banfield. Tras su salida de la ‘U’, se esperaba que el guardameta encontrara la continuidad que no había tenido en el cuadro crema; sin embargo, la realidad fue otra, pues desde su llegada al ‘Taladro’ solo ha disputado un partido.
Los cremas cedieron a préstamo al portero de 24 años debido a que en el plano local había tenido pocas oportunidades durante el 2024, donde apenas sumó siete encuentros en toda la temporada. A ello se suma la competencia en el arco con el experimentado Sebastián Britos, quien se mantiene como titular indiscutible.
PUEDES VER: Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025
¿Cuánto tiempo lleva Diego Romero sin jugar?
Su primer y único partido con Banfield fue ante Villa Mitre, por la Copa Argentina, el viernes 4 de abril del 2025. Aquella vez disputó los 90 minutos y tuvo destacadas intervenciones que ayudaron a su equipo a avanzar de fase. Sin embargo, después de ese encuentro, Romero no volvió a sumar minutos y ya está cerca de cumplir cinco meses sin actividad profesional.
¿Hasta cuándo se queda Diego Romero en Banfield?
El guardameta se encuentra a préstamo hasta fin de año, por lo que, tras su escasa participación en Argentina, se espera que regrese a Universitario.
¿Cuántos partidos jugó Diego Romero con Universitario?
Con el cuadro crema disputó 30 encuentros, acumulando 2.700 minutos y consolidándose como una pieza importante en la campaña. En contraste, en Banfield solo registra un partido con 90 minutos en cancha.
PUEDES VER: Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"
¿Cuál es el valor de Diego Romero?
El portero chiclayano tiene actualmente un valor de 700 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt.