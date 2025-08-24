HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Diego Romero y su complicado presente a 6 meses de dejar Universitario: solo ha jugado un partido en Banfield de Argentina

Diego Romero llegó a Banfield en condición de préstamo, donde apenas ha sumado 90 minutos y ya acumula cerca de cinco meses sin actividad profesional.

Diego Romero desde su salido de Universitario de Deportes no ha tenido continuidad en Banfield. Foto: Diego Romero
Diego Romero desde su salido de Universitario de Deportes no ha tenido continuidad en Banfield. Foto: Diego Romero

Diego Romero dejó Universitario de Deportes a inicios de año para continuar su carrera en Argentina con Banfield. Tras su salida de la ‘U’, se esperaba que el guardameta encontrara la continuidad que no había tenido en el cuadro crema; sin embargo, la realidad fue otra, pues desde su llegada al ‘Taladro’ solo ha disputado un partido.

Los cremas cedieron a préstamo al portero de 24 años debido a que en el plano local había tenido pocas oportunidades durante el 2024, donde apenas sumó siete encuentros en toda la temporada. A ello se suma la competencia en el arco con el experimentado Sebastián Britos, quien se mantiene como titular indiscutible.

¿Cuánto tiempo lleva Diego Romero sin jugar?

Su primer y único partido con Banfield fue ante Villa Mitre, por la Copa Argentina, el viernes 4 de abril del 2025. Aquella vez disputó los 90 minutos y tuvo destacadas intervenciones que ayudaron a su equipo a avanzar de fase. Sin embargo, después de ese encuentro, Romero no volvió a sumar minutos y ya está cerca de cumplir cinco meses sin actividad profesional.

¿Hasta cuándo se queda Diego Romero en Banfield?

El guardameta se encuentra a préstamo hasta fin de año, por lo que, tras su escasa participación en Argentina, se espera que regrese a Universitario.

¿Cuántos partidos jugó Diego Romero con Universitario?

Con el cuadro crema disputó 30 encuentros, acumulando 2.700 minutos y consolidándose como una pieza importante en la campaña. En contraste, en Banfield solo registra un partido con 90 minutos en cancha.

¿Cuál es el valor de Diego Romero?

El portero chiclayano tiene actualmente un valor de 700 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt.

