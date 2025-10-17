HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Franco Navarro Jr. deja tajante respuesta sobre el millonario monto que costaría Luis Advíncula a Alianza Lima: "No es real"

El gerente deportivo de Alianza Lima reconoció que le encantaría contar con Luis Advíncula en el 2026; sin embargo, considera que aún no es momento para hablar sobre su posible llegada a La Victoria.

Luis Advíncula atraviesa su cuarta temporada en Boca Juniors. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas
Luis Advíncula ha sido voceado como posible refuerzo de Alianza Lima en el 2026. El lateral de la selección peruana estaría viviendo sus últimos meses en Argentina y podría recalar en La Victoria para sumar su experiencia a la banda derecha blanquiazul. Es más, la prensa de dicho país asegura que Boca Juniors le puso un precio de salida de 1.5 millones de dólares. Los rumores toman forma; por ello, después del triunfo de Alianza por 3-1 ante Sport Boys, Franco Navarro Jr. habló sobre el tema.

El actual gerente deportivo del club aseguró que Luis Advíncula es un gran futbolista y le gustaría conta con él para la próxima campaña. Sin embargo, aseguró que aún no es el momento adecuado para hablar sobre el tema. Además, aprovechó para desmentir el elevado monto que Alianza debería pagar por el 'Rayo'.

Franco Navarro Jr. expresa su postura sobre posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima

"Luis (Advíncula) es un jugador super interesante, no solo para Alianza Lima, sino que también para todo el medio local e internacional, de más está hablar de su calidad futbolística y en lo personal lo conozco por su paso en la selección y es un excelente profesional", dijo en un principio en conversación con la prensa local.

Asimismo, comentó que su arribo a Alianza dependerá de una evaluación deportiva y económica a fin de año. En este sentido, por el momento, no existe nada concreto con el jugador de 35 años.

"Nos encantaría tenerlo pero hoy no hay nada, somos respetuosos. Él tiene contrato con Boca, se estuvieron hablando de cifras estratosferas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador, hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy no es momento para hablar de Luis", concluyó.

¿Cuál es el millonario monto que pediría Boca Juniors a Alianza Lima por Luis Advíncula?

Según informó el periodista Luis Fregossi, Boca Juniors fijó una elevada suma económica como condición para entablar negociaciones con Alianza Lima por el traspaso de Luis Advíncula.

"Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", explicó en su cuenta de Twitter.

