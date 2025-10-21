HOYSuscripcion LR Focus

José Rivera no teme las bajas y confía en Universitario previo al duelo ante Sporting Cristal: “Por eso no hay problema”

El delantero se mostró tranquilo tras el triunfo ante Ayacucho FC y aseguró que el plantel está preparado para el encuentro frente a Sporting Cristal, pese a las ausencias de Andy Polo y Jesús Castillo.

El "Tunche" se pronunció sobre su próximo rival tras conseguir un nuevo triunfo en el Estadio Nacional. Foto: GOLPERU
Con un Estadio Nacional pintado de hinchas cremas, Universitario de Deportes se quedó con el triunfo tras un partido agónico que terminó 2-1 frente a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, el equipo de Jorge Fossati se mantiene en lo más alto de la tabla y sigue firme en la lucha por el título.

El encuentro, que por momentos se mostró complicado, terminó a favor del conjunto merengue en los minutos finales, desatando la euforia de los miles de espectadores presentes. Ahora, el plantel crema pone la mirada en su próximo duelo ante Sporting Cristal, a disputarse este jueves 23 de octubre, nuevamente en el coloso José Díaz.

Rivera se pronuncia sobre bajas para duelo ante SC

Al finalizar el partido, José “Tunche” Rivera, autor del gol que selló la victoria a la “U”, dialogó con la prensa y analizó lo que será el encuentro frente al cuadro rimense, duelo en el que llegarán con bajas importantes.

“Es un bonito partido a enfrentar. Ya hemos pasado por estos casos. Creo que en estos casos el equipo está preparado para eso y creo que al que le toque estar, va a estar al 100%, así que por eso no hay problema”, declaró para GOLPERU.

Cómo se sabe, Jesús Castillo no podrá ser parte del once titular por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Andy Polo fue expulsado por una fuerte falta sobre Carlos Correa a los 79* del encuentro ante Ayacucho FC.

Confiaba en el triunfo a pesar de la “roja” para Andy Polo

En esa misma línea, Rivera se refirió a la expulsión de Andy Polo, un panorama que parecía complicar la victoria para Universitario de Deportes. Sin embargo, el atacante señaló que nunca perdió la calma porque confiaba plenamente en el grupo- Además, agradeció a la hinchada por su apoyo durante los 90 minutos.

“Estaba tranquilo porque sabía que el equipo iba a corresponder en eso. Venimos luchando cada partido paso a paso y sabía que iba a pasar algo bonito hoy. Gracias a mi familia y a toda la hinchada crema”, sostuvo el delantero.

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.

