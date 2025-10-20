HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Guillermo Viscarra y su desazón por recibir la anotación de Sport Huancayo contra Alianza Lima: "Me voy molesto"

El arquero boliviano destacó en el partido, aunque expresó su molestia por conceder un gol en el último minuto. La victoria coloca a Alianza Lima en la segunda posición.

Guillermo Viscarra incómodo por el último gol de Sport Huancayo. Foto: L1/MAX
Guillermo Viscarra incómodo por el último gol de Sport Huancayo. Foto: L1/MAX

Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El conjunto blanquiazul sufrió más de la cuenta, pero la experiencia en el ataque comandada por Hernán Barcos y Paolo Guerrero, fueron claves para conseguir la victoria. Ambos delanteros anotaron contra el 'Rojo Matador' y se ubica en la segunda posición con 37 puntos. Sin duda, el principal perseguidor de Universitario.

El arquero Guillermo Viscarra destacó en la crucial victoria de su equipo durante su visita en Huancayo. A pesar del triunfo significativo, el guardameta boliviano no pudo ocultar su incomodidad por perder la imbatibilidad y recibir el descuento de los locales en el último minuto.

lr.pe

¿Qué dijo Guillermo Viscarra sobre el triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo?

El portero fue el MVP del complejo partido. "Son tres puntos muy valiosos para nosotros. Una cancha dificilísima, un club que juega bien también, y creo que fue un buen partido para la gente. Fue muy sufrido, pero dejamos todo por estos tres puntos", reveló la figura de Bolivia. Sin embargo, no quedó conforme con su actuación al ser consultado por el golazo del volante Diego Carabano.

"Me voy molesto por el último gol. Yo soy así, quería irme con el arco en cero. Lamentablemente, en la última jugada nos convierten; pero lo importante eran los tres puntos. ¿Competencia con Lampe? Sí, siempre así fue, hace muchos años, pero feliz por mi momento en Alianza, estoy muy a gusto, y enfocado totalmente en lo que es el club y en terminar de la mejor forma el torneo", sentenció en L1 MAX.

lr.pe

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre su renovación?

El técnico aliancista asombró con su delcaración. "Yo no entro mucho al circo. Pertenezco al espectáculo, pero no al circo. Se han dicho muchas mentiras durante todo este tiempo. Nosotros tenemos el respaldo de los Navarro y de los jugadores. Seguramente esta semana que viene se anunciará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. Así que la semana que viene seguro se anunciará", reveló en L1 MAX.

