Fabio Gruber tiene todo listo para ser parte de la selección peruana. El 'eurocausa' del Nuremberg no fue considerado para el partido ante Chile por falta de documentación, pero sería una de las sorpresas en la lista de convocados para la fecha doble de noviembre. Es más, Jean Ferrari, actual director general de la FPF, aseguró que el defensor tiene interés por vestir los colores de la Blanquirroja. Gruber no ha sido esquipo a estas declaraciones y ha ratificado su amor por el Perú.

En una reciente entrevista para el diario Bild, el zaguero de 23 años confirmó que ya hubo un contacto con miembros de la Videna. Asimismo, señaló que habla español gracias a su madre, quien es la más entusiasmada con ver a su hijo representando los colores de su patria.

Fabio Gruber confirma que está en contacto con la selección peruana

"Mi madre es peruana y mis abuelos vivieron allí. Todavía tengo familia allí. Iba allí a menudo cuando era niño", dijo Fabio Gruber sobre cómo nació su acercamiento a la selección peruana.

Asimismo, señaló que sí puede mantener conversaciones en español gracias a su madre. "Sí, con fluidez. Hasta el día de hoy, mi madre habla principalmente español conmigo. A veces solo le respondo en alemán. Pero el español es un idioma muy bonito. También hablo español a menudo con nuestro entrenador asistente, Javier Pinola", añadió.

Posteriormente, sobre su estilo de juego sudamericano, sostuvo heredó un aspecto de su progenitora. "Diría que heredé la emotividad de mi madre. Y el espíritu de lucha que todo sudamericano lleva dentro, de alguna manera", enfatizó.

Fabio Gruber señaló que estaría orgulloso de jugar en la selección peruana

Al término de la entrevista, Fabio Gruber aseguró que estaría contento de jugar por la Bicolor en la fecha doble de noviembre. Eso sí, por el momento, está enfocado en mejorar la situación que atraviesa Nuremberg en Alemania.

"Me sentiría increíblemente orgulloso y muy feliz. Mi madre ya está impaciente y no para de preguntar si la asociación ya se ha puesto en contacto conmigo. Casi tengo que frenarla un poco. Hay otras cosas en las que centrarme ahora mismo", concluyó.