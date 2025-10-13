La salida de Ricardo Gareca de la selección peruana es un tema que aún polariza a los hinchas. Para muchos, el 'Tigre' no debió irse del banquillo de la Blanquirroja, puesto que logró clasificar al Mundial después de 36 años. A pesar de ello, desde Videna, lo dejaron partir y lo que pasó después es historia conocida por todos. Uno de los que acaba de pronunciarse sobre la partida del argentino fue Carlos Zambrano.

El 'Káiser', quien un principio no fue considerado por Gareca, reveló que conoce los motivos por los que el 'Flaco' no continuó en Perú. Además, señaló que le hubiese gustado que se siga un proceso en la Bicolor.

Carlos Zambrano habló sobre la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana

En una entrevista para el programa 'Hazme el aguante', Carlos Zambrano se refirió al presente de la selección peruana. En principio, aceptó que el presente no es el mejor, pero explicó a qué se debe esta situación. Además, aprovechó para hablar sobre Ricardo Gareca.

"Yo sé todo lo que pasó, por qué no se quedó Ricardo. Sé muchas cosas. A mí me hubiese gustado que el proceso se mantenga por muchos años, sea Ricardo, Juan, el nombre que sea. Siempre me hubiese gustado que se mantenga porque cuando cambian 2 o 3 entrenadores es que algo mal está. Vuelves con otra metodología. Es complicado mientras más cambias de entrenador", declaró.

¿Ricardo Gareca puede volver a dirigir a la selección peruana?

Por el momento, en Videna, no ven con buenos ojos un posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana. Jean Ferrari, actual director general de la FPF, descartó al argentino porque no encaja en el perfil que están buscando.

"Para mí, Ricardo Gareca no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la selección peruana. Estoy buscando otro perfil. Además, con lo que ya mencionó Manuel Barreto con respecto a ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación primer equipo con el jefe de la unidad técnica de menores vaya de la mano. Y Ricardo esa característica no la tiene", comentó en 'L1 Max'.