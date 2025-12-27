HOYSuscripcion LR Focus

Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025

Los blanquiazules destaca en el ranking IFFHS, ocupando el puesto 103 del mundo y el 25 en CONMEBOL, superando a la 'U' que ocupa más abajo en la tabla.

Ranking pone a Alianza Lima por encima de la 'U' en puestos. Foto: Lr/Depor
Ranking pone a Alianza Lima por encima de la 'U' en puestos. Foto: Lr/Depor

Alianza Lima firmó una irregular temporada en Liga 1, aunque en Copa Sudamericana sorprendió. Por este motivo, el prestigioso ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ubicó al popular club de La Victoria en un llamativo puesto e incluso por encima de Universitario. El cuadro aliancista se ubica en el top 25 de la CONMEBOL con una notoria diferencia de puntaje.

Asimismo, es importante destacar que este ranking de la IFFHS abarca el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. Justamente, durante ese periodo, Alianza Lima se posiciona como el representante nacional más destacado. Los blanquiazules disputaron un total de 18 encuentros en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana (cuartos de final)

Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

lr.pe

¿En qué puesto se ubica Alianza Lima, según ranking IFFHS?

Los aliancistas se posicionan en el puesto 103 del ranking mundial, acumulando un total de 155 puntos. Por otro lado, a nivel CONMEBOL, el club íntimo ocupa el lugar 25. La brecha con Universitario de Deportes es notable, ya que se encuentra en el puesto 181, con 111 puntos pese a tricampeonato en Liga 1 y los octavos de final de Copa Libertadores.

Posteriormente, Cienciano se posiciona en el tercer lugar entre los clubes nacionales. En el ranking global, ocupa el puesto 249. El ‘Papá’ alcanzó los octavos de final en la Copa Sudamericana. Asimismo, FBC Melgar luce en el puesto 311 y Sporting Cristal en el 378.

#EquipoPaísPuntos
1FlamengoBrasil400
2PalmeirasBrasil378
3FluminenseBrasil314
4BotafogoBrasil264
5Racing ClubArgentina234
6Atlético NacionalColombia229,5
7Liga de QuitoEcuador216,5
8Atlético MineiroBrasil216
9River PlateArgentina210
10LanúsArgentina208
25Alianza LimaPerú155
49UniversitarioPerú111

Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

¿Cuánto están las entradas para la Noche Blanquiazul 2026?

En la página web Joinnus ya se puede apreciar el precio con descuento para las entradas a la Noche Blanquiazul 2026. Con esta rebaja, el costo de un boleto a las tribunas populares pasa de 470 soles a 329.

  • Popular norte: 329 soles
  • Popular sur: 329 soles
  • Oriente: 1.050 soles
  • Occidente lateral: 1.400 soles
  • Occidente central: 1662,50 soles
  • Palco Apuesta Total: 2187,59 soles.

Ángelo Campos y su emotivo mensaje tras confirmar su salida de Alianza Lima: "Cómo los voy a extrañar"

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

La fecha elegida para el partido de presentación de Alianza Lima es el sábado 24 de enero del 2026. En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo íntimo se medirá en un juego amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi, actual campeón de la MLS. Sin embargo, se espera una reprogramación por el Ministerio del Interior.

