Alianza Lima firmó una irregular temporada en Liga 1, aunque en Copa Sudamericana sorprendió. Por este motivo, el prestigioso ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ubicó al popular club de La Victoria en un llamativo puesto e incluso por encima de Universitario. El cuadro aliancista se ubica en el top 25 de la CONMEBOL con una notoria diferencia de puntaje.

Asimismo, es importante destacar que este ranking de la IFFHS abarca el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. Justamente, durante ese periodo, Alianza Lima se posiciona como el representante nacional más destacado. Los blanquiazules disputaron un total de 18 encuentros en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana (cuartos de final)

¿En qué puesto se ubica Alianza Lima, según ranking IFFHS?

Los aliancistas se posicionan en el puesto 103 del ranking mundial, acumulando un total de 155 puntos. Por otro lado, a nivel CONMEBOL, el club íntimo ocupa el lugar 25. La brecha con Universitario de Deportes es notable, ya que se encuentra en el puesto 181, con 111 puntos pese a tricampeonato en Liga 1 y los octavos de final de Copa Libertadores.

Posteriormente, Cienciano se posiciona en el tercer lugar entre los clubes nacionales. En el ranking global, ocupa el puesto 249. El ‘Papá’ alcanzó los octavos de final en la Copa Sudamericana. Asimismo, FBC Melgar luce en el puesto 311 y Sporting Cristal en el 378.

# Equipo País Puntos 1 Flamengo Brasil 400 2 Palmeiras Brasil 378 3 Fluminense Brasil 314 4 Botafogo Brasil 264 5 Racing Club Argentina 234 6 Atlético Nacional Colombia 229,5 7 Liga de Quito Ecuador 216,5 8 Atlético Mineiro Brasil 216 9 River Plate Argentina 210 10 Lanús Argentina 208 25 Alianza Lima Perú 155 49 Universitario Perú 111

¿Cuánto están las entradas para la Noche Blanquiazul 2026?

En la página web Joinnus ya se puede apreciar el precio con descuento para las entradas a la Noche Blanquiazul 2026. Con esta rebaja, el costo de un boleto a las tribunas populares pasa de 470 soles a 329.

Popular norte: 329 soles

Popular sur: 329 soles

Oriente: 1.050 soles

Occidente lateral: 1.400 soles

Occidente central: 1662,50 soles

Palco Apuesta Total: 2187,59 soles.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

La fecha elegida para el partido de presentación de Alianza Lima es el sábado 24 de enero del 2026. En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo íntimo se medirá en un juego amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi, actual campeón de la MLS. Sin embargo, se espera una reprogramación por el Ministerio del Interior.