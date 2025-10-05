HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Christian Cueva sorprende y dedica emotivo mensaje a Ricardo Gareca con nostálgica fotografía: "Simplemente gracias"

Pasan los años, pero 'Aladino' no olvida al técnico argentino. Por ello, a través de redes sociales, lo recordó con una tierna fotografía juntos durante su etapa en la selección peruana.

Christian Cueva fue el '10' de Ricardo Gareca en la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
Christian Cueva fue el '10' de Ricardo Gareca en la selección peruana. Foto: composición LR/difusión

No cabe duda de que Christian Cueva vivió sus mejores años en el fútbol de la mano de Ricardo Gareca. La amistad y unión que forjaron en la selección peruana no se ha roto, a pesar de que ya pasaron más de 5 años de aquella odisea rumbo al Mundial 2018. Cada vez que pueden, se lanzan múltiples elogios en distintas entrevistas y dejan en claro la admiración que tiene el uno por el otro. En la actualidad, sus caminos están separados: 'Aladino' destaca en Emelec de Ecuador, mientras que Gareca busca un nuevo equipo tras su fracaso en Chile.

La distancia no es excusa para no acordarse del otro. Justamente, en una reciente publicación en redes sociales, Christian Cueva compartió una nostálgica fotografía junto con el 'Tigre' durante un partido con la Blanquirroja.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: Todo nuestro apoyo

lr.pe

Christian Cueva comparte tierna fotografía con Ricardo Gareca

Por medio de su cuenta de Instagram, Cueva subió una postal en la que aparece abrazando a Ricardo Gareca en el partido entre Perú vs Venezuela en suelo llanero. Esto se concretó después de que el volante metió un golazo de tiro libre.

Además, acompañó su publicación con un tierno mensaje: "Simplemente gracias". Por si no fuese poco, agregó la canción "Mi viejo", interpretado por al artista Piero. Esto, evidentemente, demuestra que Gareca representa más que un entrenador en la vida de Christian Cueva.

Publicación de Christian Cueva. Foto: Instagram.

Publicación de Christian Cueva. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

lr.pe

Ricardo Gareca habla sobre Christian Cueva

En una entrevista reciente, Gareca señaló que Cueva es un jugador al que se debe seguir de cerca para sacar lo mejor de su rendimiento y procurar siempre que “se sienta a gusto”.

"Cuando hay escasez de esta clase de jugadores (Cueva), hay que estarle muy encima, no dejarle de lado, porque son jugadores que fueron determinantes para conseguir logros. No los consigues con cualquiera", comentó en el programa 'Pase Filtrado'.

"Hay que estar encima para que se sienta cómodo, para que entienda que su lugar es en el exterior, para que entienda que hay que sacrificarse, hay que estar en peso. Tener muchas cosas, que él las tiene, pero sin duda dejarle de lado es desaprovechar un talento que no abunda", agregó.

