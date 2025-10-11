Ruud van Nistelrooy llegó a Chile para visitar a un empresario amigo suyo. Foto: composición de LR/captura de TNT Sports Chile/FPF

El amistoso entre Perú y Chile tuvo un invitado de lujo que pasó desapercibido. El último viernes 10 de octubre, el exdelantero Ruud van Nistelrooy estuvo presente en el estadio Bicentenario de La Florida, donde la selección peruana perdió ante la Roja en el debut de Manuel Barreto como DT interino.

La presencia del exjugador de Real Madrid y Manchester United fue alertada por Radio ADN de Chile. Según declaró el propio 'Van Nistelgoal', su arribo al país sureño se debía a una visita al empresario Cristián Ogalde, un buen amigo suyo.

¿Qué dijo Ruud van Nistelrooy de su visita a Chile?

Un día después de asistir al clásico del Pacífico, van Nistelrooy fue captado en el partido que Magallanes, club propiedad de Ogalde, disputó contra Santiago Morning por el ascenso chileno. Aunque no se pronunció sobre el Perú vs Chile, sí contó algunos detalles de su estadía en suelo sudamericano.

"Es un gusto estar aquí en Chile, es la primera vez que estoy aquí para a visitar a un muy buen amigo, Cristian Ogalde, propietario de Magallanes. Le conozco hace 25 o 30 años, desde el principio de mi carrera. Seguimos en contacto, nos hemos encontrado por toda Europa y ahora tengo la oportunidad de estar en Chile, conocer a su club, a su ciudad y ver a Magallanes y el Mundial sub-20", declaró para TNT Sports.

¿Quién es Ruud van Nistelrooy?

Durante su etapa como futbolista, Ruud van Nistelrooy jugó en clubes como PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburgo y Málaga. Entre los títulos más importantes que consiguió están una Premier League con los diablos rojos y dos ligas españolas con el Madrid.

En Alemania, fue compañero de Paolo Guerrero en el conjunto de los dinosaurios, aunque solo jugó con el 'Depredador' por dos temporadas. Tras su retiro en el 2012, se abocó a una nueva faceta como asistente técnico y, posteriormente, entrenador.