Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

No va a ser tan rápido en demostrar que va a cambiar la historia del Perú”, fueron las palabras de Manco, quien, aunque destacó la calidad del jugador, enfatizó que todo debe ser un proceso.

Reimond Manco dio su opinión sobre Felipe Chávez. Foto: composición LR/captura de Línea de 5/FPF

La convocatoria de Felipe Chávez ha emocionado a varios hinchas de la selección peruana; sin embargo, Reimond Manco lanzó una dura advertencia durante la transmisión del programa 'Línea de 5'. En sus palabras, el exjugador de Alianza Lima resaltó la calidad del jugador del Bayern Munich II. No obstante, reconoció que muchas personas, e incluso la prensa, están generando altas expectativas en torno al jugador.

Manco señaló que la gente debe ser paciente y que los jugadores con descendencia peruana deben recibir un seguimiento para determinar lo que pueden aportar a la bicolor. Además, criticó el nivel de fanatismo que se está viviendo últimamente y enfatizó que la selección no es un espacio para hacer pruebas.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la convocatoria de Felipe Chávez?

"Hay cosas muy interesantes, jugador muy técnico, no va a ser tan rápido en demostrar que va a cambiar la historia del Perú. La primera portada que vi cuando llegó Felipe Chávez decía “llegó el salvador”, o sea, hay que decirle a la gente. Lo más probable es que este partido no juegue mucho. (...) Es un proceso. Te acuerdas cuando vino (Gianluca) Lapadula, que vino a los 2 partidos y la gente decía “no que haya argolla, que no le quieren dar pase”, cuando en realidad se estaba adaptando. La gente tiene que entender esto, porque acá son muy extremistas. Tienen que ser pacientes y los jugadores con descendencia peruana que vengan a sumar están bacán, pero tienen que hacerle seguimiento, porque en la selección se está tomando mucho, no solo a nivel fanatismo, sino a nivel de prensa, como si la selección fuera un equipo de prueba", explicó Manco.

Alineaciones Perú y Chile para este amistoso

Según el periodista Gustavo Peralta, el técnico Manuel Barreto podría alinear desde el inicio a Jairo Concha, quien atraviesa un gran momento en Universitario de Deportes, y a Erick Noriega en la zona de volantes. En ataque, se inclinaría por la velocidad de Joao Grimaldo y Maxloren Castro, mientras que Luis Ramos ocuparía la posición de '9'. No obstante, se espera que Chávez también tenga la oportunidad de sumar minutos.

  • Perú: Diego Enriquez, Renzo Garcés, Miguel Araujo, César Inga, Matías Lazo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jesús Castillo, Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos.
  • Chile: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.
