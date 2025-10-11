Henry Quinteros respalda que Jairo Concha herede la '10' de la selección peruana: "Está en crecimiento en Universitario"
Ante la ausencia de Sergio Peña en el equipo de Manuel Barreto, el talentoso volante de Universitario de Deportes asumió el rol de conductor de la selección peruana en la derrota con Chile.
La renovada selección peruana de Manuel Barreto trajo consigo varias sorpresas. A pesar de perder en el último minuto frente a Chile, varios jugadores del combinado nacional mostraron un rendimiento destacado. Uno de los nombres más mencionados fue el del volante Jairo Concha, quien asumió la conducción del equipo.
El talentoso mediocampista de Universitario de Deportes fue el encargado de portar la camiseta número 10, la cual quedó vacante ante la ausencia de Sergio Peña.
Henry Quinteros respalda que Jairo Concha herede la '10' de Perú
El exfutbolista Henry Quintero respaldó que Jairo Concha se convierta en el nuevo '10' de la selección peruana; en ese sentido, remarcó que su buen presente en Universitario fue determinante para que tenga este rol en la Bicolor.
"Está bien que le hayan dado la ‘10’ a Jairo Concha. Está en un crecimiento en Universitario, donde está asumiendo ese rol de ser el volante ofensivo, creativo, el que asume el juego", manifestó en el programa 'Denganche'.
Jairo Concha estuvo presente con la selección peruana en la última fecha doble de Eliminatorias. Foto: FPF
Por otra parte, el popular 'Pato' fue claro al mencionar que, con el pasar de los partidos, Concha podrá demostrar sus cualidades en la Bicolor.
"No fue un partido general como para decir que todos estuvieron bien y él (Concha) mal. Tienes que darle minutos, minutos, minutos, hasta encontrar si verdaderamente está o no. Hoy no estuvo tan mal (...). El partido de hoy originó que sea más defensivo, pero en la 'U' es protagonista y, por momentos, no viene hasta mitad de campo porque sabe que la van a recuperar rápido", concluyó.
¿Cuántos partidos tiene Jairo Concha con la selección peruana?
A sus 26 años, Jairo Concha disputó cinco partidos oficiales con la camiseta de la selección peruana (2 amistosos y 3 en las Eliminatorias 2026).