Julieta Lazcano fue clave para que Alianza Lima se consagre en la Liga Peruana de Vóley y clasifique al Mundial de Clubes. Foto: composición LR/Ovación/Instagram

La salida de Julieta Lazcano de Alianza Lima generó mucha sorpresa entre los aficionados: la olímpica argentina apuntaba a ser una de las referentes con miras al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y el Mundial de Clubes. Luego de varios meses, Cenaida Uribe, jefa de equipo del club victoriano, reveló que se sintió decepcionada por la relación que tuvo la central de 36 años con David Torres, quien se desempeñaba como preparador físico de la institución.

"Para mí terminó mal (la relación). No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico. Nunca me di cuenta. Lo primero que hice fue sacarlo a él porque eso no se permite. Siempre lo he escuchado de entrenadores: entrenador que se mete con jugadora está fuera inmediatamente. Es lo que yo hice", reveló en el programa '¡De Una!' de Radio Ovación.

Cenaida Uribe sobre su relación con Julieta Lazcano

Al ser consultada sobre su relación actual con Julieta Lazcano, la jefa de equipo de Alianza Lima fue clara al mencionar que terminó decepcionada por lo acontecido entre Torres y la voleibolista argentina.

"Me chocó un montón, no me di cuenta para nada. Mi relación con ella, obviamente, quedó en cero porque eso no se hace. A pesar de que yo siempre decía que Julieta era el ejemplo de lo que es una profesional, no me di cuenta de lo otro. En la cancha era un ejemplo, pero sobre lo que hacen afuera yo no llego. Fue una decepción. No hay ninguna relación", concluyó.

Julieta Lazcano es considerada una referente en la selección argentina. Foto: Alianza Lima

Julieta Lazcano anunció su embarazo

Hace algunos días, Julieta Lazcano utilizó sus redes sociales para anunciar su embarazo. La deportista subió una serie de fotografías, en las que incluyó una de su ecografía.

“¿Sabes que el amor se multiplica?... No tengo palabras para explicar lo agradecida que estoy con la vida por haberte cruzado en mi camino. Dicen que cuando algo es para vos ni aunque te quites… y así fue”, se lee en su Instagram.

“Amo tu forma de cuidar, tu empatía, tu alegría y la manera en que haces que todo parezca más fácil cuando estamos juntos. Sé que nuestra hija va a heredar eso de vos. Con todo el amor y la felicidad del mundo queremos contarles que estamos esperando a India, nuestra bendición de Dios”, sostuvo.