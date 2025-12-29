HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

CNN Travel elaboró una lista de los sitios que no podrán visitarse en 2026. Incluye lugares ubicados en Estados Unidos y Francia.

CNN Travel advierte que museos en Estados Unidos y otros destinos turísticos estarán cerrados en 2026.
CNN Travel advierte que museos en Estados Unidos y otros destinos turísticos estarán cerrados en 2026. | Composición LR

El turismo mundial se enfrentará a un fenómeno inusual en 2026: museos, templos históricos, librerías y atracciones de renombre permanecerán fuera de servicio para el público. Estos lugares, que solían recibir a miles de visitantes, cerrarán por motivos como renovaciones, restauraciones, desastres naturales o clausuras definitivas.

CNN Travel elaboró una lista de los sitios que no podrán visitarse en 2026. La selección incluye lugares de alto valor artístico, espiritual o simbólico. Algunos reabrirán en el corto plazo, pero otros podrían desaparecer para siempre.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

¿Cuáles son los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026?

Uno de los lugares que nadie podrá visitar en 2026 es el Museo de Coleccionismo y Diseño, ubicado en Las Vegas, Estados Unidos. Este espacio desapareció tras la demolición del centro comercial donde se encontraba. Por el momento, se desconoce se contará con una nueva sede física o una reapertura futura. El reporte de CNN Travel también incluyó otros sitios que estarán fuera del alcance del público el próximo año:

  • Templo de Gounsa: el monumento budista, situado en el condado de Uiseong, Corea del Sur, quedó reducido a cenizas a causa de un incendio forestal. La devastación ocurrió en marzo de 2025 y destruyó un templo de 1.300 años de antigüedad. Actualmente se encuentra en proceso de restauración, aunque no hay una fecha confirmada de reapertura.
  • Medias Azules: esta librería feminista del centro de Nueva York, Estados Unidos, cerró definitivamente en septiembre de 2025 debido a la gentrificación, un proceso de renovación urbana que transforma barrios tradicionales en zonas atractivas para residentes de mayor poder adquisitivo. La tienda abrió en 1999.
  • Ríos de América: esta clásica zona del parque en Walt Disney World cerró en agosto de 2025 y se transformará en un territorio temático basado en la franquicia Cars. El cambio forma parte de la expansión de la historia de Magic Kingdom.
  • LEVA: el museo de arte contemporáneo de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, cerrará indefinidamente en el verano de 2026 para explorar nuevas formas de conectar con el público. No se ha anunciado una fecha de reapertura.

Cada cierre responde a un motivo distinto: reformas estructurales, incendios o reestructuraciones temáticas. Algunos, como el templo de Gounsa o la librería Medias Azules, podrían no volver jamás.

PUEDES VER: Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

lr.pe

Otros lugares que no podrán visitar en 2026

Otros de los lugares que no podrán visitarse en 2026 son el Centro Pompidou, inaugurado en París durante la década de 1970, y el museo del Tapiz de Bayeux.

El Pompidou reabrirá en 2030 tras obras de modernización que incluyen la renovación de accesos y la eliminación de amianto. Entretanto, el museo Bayeux que alberga el célebre tapiz del siglo XI está en plena renovación y se espera que reabra en 2027.

Finalmente, las Catacumbas de París podrían reabrir en 2026, aunque la fecha aún no es definitiva, ya que las obras de restauración siguen en curso.

Notas relacionadas
Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

LEER MÁS
Ranking de la OCDE revela de qué país de América Latina salen más migrantes a países desarrollados: no es Venezuela

Ranking de la OCDE revela de qué país de América Latina salen más migrantes a países desarrollados: no es Venezuela

LEER MÁS
Suspenden actividades turísticas de montaña en toda la Cordillera Blanca en Áncash hasta marzo de 2026 por riesgo glaciar

Suspenden actividades turísticas de montaña en toda la Cordillera Blanca en Áncash hasta marzo de 2026 por riesgo glaciar

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025