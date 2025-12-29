Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

CNN Travel advierte que museos en Estados Unidos y otros destinos turísticos estarán cerrados en 2026. | Composición LR

El turismo mundial se enfrentará a un fenómeno inusual en 2026: museos, templos históricos, librerías y atracciones de renombre permanecerán fuera de servicio para el público. Estos lugares, que solían recibir a miles de visitantes, cerrarán por motivos como renovaciones, restauraciones, desastres naturales o clausuras definitivas.

CNN Travel elaboró una lista de los sitios que no podrán visitarse en 2026. La selección incluye lugares de alto valor artístico, espiritual o simbólico. Algunos reabrirán en el corto plazo, pero otros podrían desaparecer para siempre.

¿Cuáles son los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026?

Uno de los lugares que nadie podrá visitar en 2026 es el Museo de Coleccionismo y Diseño, ubicado en Las Vegas, Estados Unidos. Este espacio desapareció tras la demolición del centro comercial donde se encontraba. Por el momento, se desconoce se contará con una nueva sede física o una reapertura futura. El reporte de CNN Travel también incluyó otros sitios que estarán fuera del alcance del público el próximo año:

Templo de Gounsa : el monumento budista, situado en el condado de Uiseong, Corea del Sur, quedó reducido a cenizas a causa de un incendio forestal. La devastación ocurrió en marzo de 2025 y destruyó un templo de 1.300 años de antigüedad. Actualmente se encuentra en proceso de restauración, aunque no hay una fecha confirmada de reapertura.

: el monumento budista, situado en el condado de Uiseong, Corea del Sur, quedó reducido a cenizas a causa de un incendio forestal. La devastación ocurrió en marzo de 2025 y destruyó un templo de 1.300 años de antigüedad. Actualmente se encuentra en proceso de restauración, aunque no hay una fecha confirmada de reapertura. Medias Azules : esta librería feminista del centro de Nueva York, Estados Unidos, cerró definitivamente en septiembre de 2025 debido a la gentrificación, un proceso de renovación urbana que transforma barrios tradicionales en zonas atractivas para residentes de mayor poder adquisitivo. La tienda abrió en 1999.

: esta librería feminista del centro de Nueva York, Estados Unidos, cerró definitivamente en septiembre de 2025 debido a la gentrificación, un proceso de renovación urbana que transforma barrios tradicionales en zonas atractivas para residentes de mayor poder adquisitivo. La tienda abrió en 1999. Ríos de América : esta clásica zona del parque en Walt Disney World cerró en agosto de 2025 y se transformará en un territorio temático basado en la franquicia Cars. El cambio forma parte de la expansión de la historia de Magic Kingdom.

: esta clásica zona del parque en Walt Disney World cerró en agosto de 2025 y se transformará en un territorio temático basado en la franquicia Cars. El cambio forma parte de la expansión de la historia de Magic Kingdom. LEVA: el museo de arte contemporáneo de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, cerrará indefinidamente en el verano de 2026 para explorar nuevas formas de conectar con el público. No se ha anunciado una fecha de reapertura.

Cada cierre responde a un motivo distinto: reformas estructurales, incendios o reestructuraciones temáticas. Algunos, como el templo de Gounsa o la librería Medias Azules, podrían no volver jamás.

Otros lugares que no podrán visitar en 2026

Otros de los lugares que no podrán visitarse en 2026 son el Centro Pompidou, inaugurado en París durante la década de 1970, y el museo del Tapiz de Bayeux.

El Pompidou reabrirá en 2030 tras obras de modernización que incluyen la renovación de accesos y la eliminación de amianto. Entretanto, el museo Bayeux que alberga el célebre tapiz del siglo XI está en plena renovación y se espera que reabra en 2027.

Finalmente, las Catacumbas de París podrían reabrir en 2026, aunque la fecha aún no es definitiva, ya que las obras de restauración siguen en curso.