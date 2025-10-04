Sergio Peña es uno de los principales ausentes en la convocatoria de la selección peruana. Como se recuerda, el último jueves 2 de octubre, Manuel Barreto dio su lista con 25 jugadores para el partido amistoso ante Chile en Santiago. La nómina se caracteriza por tener varios rostros nuevos y dejar afuera a varios futbolistas experimentados con la Bicolor. Justamente, Peña quedó fuera y el propio volante confesó que lo tomó de sorpresa no haber sido tomado llamado para el Clásico del Pacífico.

En la previa del compromiso entre Alianza Lima contra Alianza Universidad por el Torneo Clausura 2025, el volante se tomó un tiempo para referirse a la selección peruana. En principio, reconoció que es una lista distinta a las anteriores, pero reconoció que esperaba ser convocado.

Sergio Peña sorprendido por no ser convocado a la selección peruana

La delegación de Alianza partió este sábado 4 de octubre rumbo a Huánuco para el choque ante Alianza Universidad. Antes de dejar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Sergio Peña dejó en claro su postura sobre la renovado lista de convocados de la Blanquirroja.

"No estar convocado (selección peruana) me sorprende, pero normal, es una convocatoria distinta. Han convocado a los que tienen que estar, si no estoy es por algo. Nadie me tiene que dar explicaciones de nada", declaró en conversación con la prensa local.

Lista de convocados de la selección peruana para amistoso contra Chile

Con la reciente desconvocatoria de Kevin Quevedo, así quedó conformada la lista de jugadores para el encuentro ante la selección chilena.