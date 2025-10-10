HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Fútbol Peruano

Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

Según se conoció, las autoridades pidieron suspender el encuentro por el Torneo Clausura, que iba jugarse la siguiente semana, debido a la crisis que enfrenta el país tras la vacancia de Dina Boluarte.

El encuentro se jugará por la fecha 14 del Clausura. Foto: La República
El encuentro se jugará por la fecha 14 del Clausura. Foto: La República

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el encuentro por la fecha 14 del Torneo Clausura ya no se disputará este miércoles 15 de octubre debido a que las autoridades quitaron las garantías. La información también fue compartida por RPP.

"Sobre el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes: Decisión de las autoridades (informado a los clubes y la Liga) de suspender el partido programado este miércoles 15 en el estadio Nacional debido a las marchas y coyuntura social. El lunes, a las 10:00 am en la Videna, habrá reunión entre los clubes, la Liga y PNP.", informaron.

Notas relacionadas
Delegado de Alianza Lima arremete contra CONAR por fallas arbitrales en partidos de Liga 1: “Ha sido nefasto"

Delegado de Alianza Lima arremete contra CONAR por fallas arbitrales en partidos de Liga 1: “Ha sido nefasto"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

LEER MÁS
Administrador de Universitario explicó por qué el partido ante Ayacucho FC no será en el Estadio Monumental: "Pedido de Conmebol"

Administrador de Universitario explicó por qué el partido ante Ayacucho FC no será en el Estadio Monumental: "Pedido de Conmebol"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Chorri’ Palacios se mostró crítico por falta de compromiso de futbolistas de la selección peruana: “No tenemos que estar rogándole a nadie”

‘Chorri’ Palacios se mostró crítico por falta de compromiso de futbolistas de la selección peruana: “No tenemos que estar rogándole a nadie”

LEER MÁS
Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Fútbol Peruano

Delegado de Alianza Lima arremete contra CONAR por fallas arbitrales en partidos de Liga 1: “Ha sido nefasto"

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025