Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social
Según se conoció, las autoridades pidieron suspender el encuentro por el Torneo Clausura, que iba jugarse la siguiente semana, debido a la crisis que enfrenta el país tras la vacancia de Dina Boluarte.
Según informó el periodista Gustavo Peralta, el encuentro por la fecha 14 del Torneo Clausura ya no se disputará este miércoles 15 de octubre debido a que las autoridades quitaron las garantías. La información también fue compartida por RPP.
"Sobre el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes: Decisión de las autoridades (informado a los clubes y la Liga) de suspender el partido programado este miércoles 15 en el estadio Nacional debido a las marchas y coyuntura social. El lunes, a las 10:00 am en la Videna, habrá reunión entre los clubes, la Liga y PNP.", informaron.