Según informó el periodista Gustavo Peralta, el encuentro por la fecha 14 del Torneo Clausura ya no se disputará este miércoles 15 de octubre debido a que las autoridades quitaron las garantías. La información también fue compartida por RPP.

"Sobre el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes: Decisión de las autoridades (informado a los clubes y la Liga) de suspender el partido programado este miércoles 15 en el estadio Nacional debido a las marchas y coyuntura social. El lunes, a las 10:00 am en la Videna, habrá reunión entre los clubes, la Liga y PNP.", informaron.