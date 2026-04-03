¿Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Yape? Conoce AQUÍ el paso a paso

Desde enero de este año, usuarios que se desplazan en el Metropolitano y en los Corredores Complementarios disponen de una alternativa más rápida para recargar saldo en su tarjeta Lima Pass. Y es que la integración de Yape como método de pago elimina la necesidad del dinero físico, así como las colas en las ventanillas de las estaciones, lo que permite además una recarga de forma remota y segura.

Como se recuerda, esta propuesta digital surgió bajo la premisa "sacar el efectivo del circuito", política impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU con el objetivo de hacer frente a la inseguridad ciudadana y la informalidad

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Datos a tener en cuenta al recargar con Yape

El monto mínimo de recarga es S/10 .

. Si realizas otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.

Existe la opción de recargar la tarjeta del Metropolitano de otras personas.

Si tras 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, verás el saldo acumulado.

AQUÍ el paso a paso para realizar la recarga

Desde la app de Yape, ingresar en la opción “Yapear Servicios”. Digitar “Metropolitano y Corredores” en el buscador. Ingresar el número de la tarjeta a recargar (puede ser la personal o de un tercero) Recarga desde S/ 10, y yapear. Pasados los 15 minutos, activar el saldo de tu tarjeta. ¡Y listo!

Es importante tener en cuenta que la forma de validar el saldo cambia según el servicio. En el Metropolitano, el usuario debe acercar su tarjeta a los equipos que están en la entrada de las estaciones. Allí se activará el saldo y se podrá ver el monto actualizado en la pantalla.

En los Corredores Complementarios, el proceso es más simple. El saldo se actualiza automáticamente cuando pasas la tarjeta por el lector dentro del bus. No es necesario hacer ningún paso adicional antes.

El horario especial del Metropolitano por Semana Santa

El Metropolitano modifica su rutina habitual de circulación por esta Semana Santa 2026. Las unidades regulares vienen operando de la siguiente manera: