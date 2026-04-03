HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

¿Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Yape? Conoce AQUÍ el paso a paso

Entérate cómo recarga tu tarjeta del Metropolitano y de los Corredores de forma sencilla con Yape. Los usuarios pueden evitar largas colas gracias a los pagos digitales.

La ATU habilitó esta opción para modernizar el pago del transporte público. Foto: Andina/Composición LR.
La ATU habilitó esta opción para modernizar el pago del transporte público. Foto: Andina/Composición LR.

Desde enero de este año, usuarios que se desplazan en el Metropolitano y en los Corredores Complementarios disponen de una alternativa más rápida para recargar saldo en su tarjeta Lima Pass. Y es que la integración de Yape como método de pago elimina la necesidad del dinero físico, así como las colas en las ventanillas de las estaciones, lo que permite además una recarga de forma remota y segura.

Únete a nuestro canal de política y economía

Como se recuerda, esta propuesta digital surgió bajo la premisa "sacar el efectivo del circuito", política impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU con el objetivo de hacer frente a la inseguridad ciudadana y la informalidad

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

PUEDES VER: SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

lr.pe

Datos a tener en cuenta al recargar con Yape

  • El monto mínimo de recarga es S/10.
  • Si realizas otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.
  • Existe la opción de recargar la tarjeta del Metropolitano de otras personas.
  • Si tras 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, verás el saldo acumulado.

AQUÍ el paso a paso para realizar la recarga

  1. Desde la app de Yape, ingresar en la opción “Yapear Servicios”.
  2. Digitar “Metropolitano y Corredores” en el buscador.
  3. Ingresar el número de la tarjeta a recargar (puede ser la personal o de un tercero)
  4. Recarga desde S/ 10, y yapear.
  5. Pasados los 15 minutos, activar el saldo de tu tarjeta. ¡Y listo!

Es importante tener en cuenta que la forma de validar el saldo cambia según el servicio. En el Metropolitano, el usuario debe acercar su tarjeta a los equipos que están en la entrada de las estaciones. Allí se activará el saldo y se podrá ver el monto actualizado en la pantalla.

En los Corredores Complementarios, el proceso es más simple. El saldo se actualiza automáticamente cuando pasas la tarjeta por el lector dentro del bus. No es necesario hacer ningún paso adicional antes.

PUEDES VER: Bancos en Semana Santa 2026: horarios del BCP, Interbank y qué días no hay atención en Perú

lr.pe

El horario especial del Metropolitano por Semana Santa

El Metropolitano modifica su rutina habitual de circulación por esta Semana Santa 2026. Las unidades regulares vienen operando de la siguiente manera:

  • Rutas A, B y C: desde las 5.30 a. m. hasta las 10.30 p. m.
  • Expreso 1: desde las 6.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.
  • Expreso 5: desde las 6.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
  • Alimentadores: desde las 5.30 a. m. hasta las 11.00 p. m.
Notas relacionadas
Bancos en Semana Santa 2026: horarios del BCP, Interbank y qué días no hay atención en Perú

Bancos en Semana Santa 2026: horarios del BCP, Interbank y qué días no hay atención en Perú

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Exportaciones pesqueras para consumo humano directo crecen 125.1% en enero

Exportaciones pesqueras para consumo humano directo crecen 125.1% en enero

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

LEER MÁS
Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

LEER MÁS
Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

Economía

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

El viento puede cambiar la matriz energética: Perú tiene potencial eólico para generar más de 20.000 MW, pero solo aprovecha el 5%

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025