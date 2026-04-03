Tras la tragedia ocurrida en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar el recinto de Alianza Lima mientras se investigan las causas del incidente. El suceso dejó como saldo el fallecimiento de un hincha blanquiazul y varios heridos.

El hecho se registró la noche del viernes 3 de abril durante un banderazo previo al partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Según los primeros reportes, una aglomeración en la tribuna sur habría generado un aplastamiento entre los asistentes, lo que desencadenó la emergencia.

Clausuran estadio de Alianza Lima por muerte de hincha. Foto: Elvis Cairo / URPI-LR

¿Qué pasó en el estadio de Alianza Lima?

De acuerdo con información oficial, al menos 47 personas resultaron afectadas. Equipos de emergencia, incluidos bomberos y unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), llegaron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud como el Hospital Nacional Dos de Mayo, el Hospital Arzobispo Loayza y la Clínica San Pablo.

El brigadier de los bomberos, Marco Pajuelo, indicó que aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte; sin embargo, señaló que se presume que el fallecimiento habría sido producto del tumulto generado dentro del estadio.

Por su parte, la Municipalidad de La Victoria informó que el evento no contaba con la autorización correspondiente ni con los permisos de seguridad exigidos para actividades que congregan a gran cantidad de personas. En ese sentido, dispuso la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva mientras se desarrollan las investigaciones.

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