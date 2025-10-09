HOYSuscripcion LR Focus

Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte
Fabio Gruber, 'eurocausa' que quiere Manuel Barreto para la selección peruana, supera el millón de euros en su valor tras brillar en Alemania

A pesar de no ser considerado para el partido ante Chile, Jean Ferrari afirmó que esperan tener a Gruber en la selección. Además, quedó "sorprendido" con la identificación que tiene por Perú.

Fabio Gruber recibio una carta de reserva por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Foto: composición LR/Twitter/FPF

El interinato de Manuel Barreto en la selección peruana tiene como principal objetivo ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. En su reciente convocatoria para el amistoso ante Chile, el estratega decidió citar al volante Felipe Chávez; sin embargo, no es el único jugador 'eurocausa' en la mira: se espera que para los partidos de noviembre se incluya al defensor Fabio Gruber.

El central de 23 años afronta un gran presente en el FC Nürnberg de la segunda división de Alemania. Su desempeño no solo se ve reflejado en su titularidad, también permitió que alcance un millonario valor en el mercado.

Valor de Fabio Gruber aumenta tras gran presente en Alemania

A inicios de temporada, el futbolista de raíces peruanas registraba un valor en el mercado de 900 mil euros. De acuerdo al reciente reportes del portal especializado Transfermarkt, gracias a la regularidad que logró en el club alemán alcanzó una impresionante cotización de 1.5 millones de euros.

Fabio Gruber forma parte de los denominados 'eurocausas' que podrían jugar en la selección peruana. Foto: ESPN

Fabio Gruber y su deseo de jugar por la selección peruana

A pesar de no ser convocado para el amistoso contra Chile en Santiago, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, indicó que la intención de Gruber es representar a la selección peruana; además, el zaguero siente mucha identificación por el país de su madre.

"Hemos tenido una reunión con él, sí. La verdad, quedé sorprendido porque el muchacho siente esa identificación con su madre, que es peruana, y sabe realmente que sería importante para él representar la patria de su madre, donde tiene sus raíces. Hay un tema de compromiso y relación con él; vamos a ver si los documentos llegan", explicó Ferrari en L1 Max.

