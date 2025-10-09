La selección peruana y la selección chilena protagonizarán una edición más del Clásico del Pacífico en el marco de la fecha FIFA de octubre. Ambas escuadras se medirán este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, en un encuentro que podría marcar el inicio de una nueva era en la Bicolor, que se presenta a este duelo con varios rostros juveniles nuevos. En las últimas horas se conoció que dos jugadores que militan en la Liga 1 2025 fueron integrados a la lista de convocados por el técnico interino Manuel Barreto.

Se trata del defensa D’Alessandro Josué Montenegro Guerrero y el mediocampista Álvaro Rojas Quesada, quienes juegan en ADT y Juan Pablo II, respectivamente. Cabe precisar que ambos futbolistas estaban como sparring en la Videna. La información la dio a conocer el periodista Kevin Pacheco, de RPP.

Selección peruana suma a 2 nuevos jugadores para enfrentar a Chile

"Alvaro Rojas y D’Alessandro Montenegro se suman a la convocatoria oficial de Manuel Barreto para enfrentar mañana a a Chile. Ambos jugadores fueron citados en primera instancia como sparrings, pero finalmente integraron la lista final de viajeros a Santiago", escribió Pacheco en su cuenta de X.

Cabe recalcar que con estos nuevos llamados, la nómima de la Bicolor para este cotejo está integrada por 26 jugadores. En un inicio eran 25; sin embargo, luego Kevin Quevedo fue desafectado por pedido del mismo delantero debido a temas personales.

Así quedaría la lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile