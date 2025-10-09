Convocados de útima hora en Perú: jugadores de Juan Pablo II y ADT son llamados por Manuel Barreto para amistoso con Chile
Se suben al avión de la selección peruana. Dos futbolistas que militan en la Liga 1 recibieron el llamado oficial para participar del amistoso con Chile en Santiago.
- Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"
- Perú - Chile pronósticos: cuotas y apuestas del amistoso por la fecha FIFA
La selección peruana y la selección chilena protagonizarán una edición más del Clásico del Pacífico en el marco de la fecha FIFA de octubre. Ambas escuadras se medirán este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, en un encuentro que podría marcar el inicio de una nueva era en la Bicolor, que se presenta a este duelo con varios rostros juveniles nuevos. En las últimas horas se conoció que dos jugadores que militan en la Liga 1 2025 fueron integrados a la lista de convocados por el técnico interino Manuel Barreto.
Se trata del defensa D’Alessandro Josué Montenegro Guerrero y el mediocampista Álvaro Rojas Quesada, quienes juegan en ADT y Juan Pablo II, respectivamente. Cabe precisar que ambos futbolistas estaban como sparring en la Videna. La información la dio a conocer el periodista Kevin Pacheco, de RPP.
Selección peruana suma a 2 nuevos jugadores para enfrentar a Chile
"Alvaro Rojas y D’Alessandro Montenegro se suman a la convocatoria oficial de Manuel Barreto para enfrentar mañana a a Chile. Ambos jugadores fueron citados en primera instancia como sparrings, pero finalmente integraron la lista final de viajeros a Santiago", escribió Pacheco en su cuenta de X.
Cabe recalcar que con estos nuevos llamados, la nómima de la Bicolor para este cotejo está integrada por 26 jugadores. En un inicio eran 25; sin embargo, luego Kevin Quevedo fue desafectado por pedido del mismo delantero debido a temas personales.
PUEDES VER: Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: 'Tienen que ser pacientes'
Así quedaría la lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
- Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal), César Inga (Universitario de Deportes) y D’Alessandro Montenegro (ADT).
- Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar) y Álvaro Rojas (Juan Pablo II).
- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Álex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC) y Bryan Reyna (Belgrano).