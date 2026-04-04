HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Ica: Quién ordenó asesinar a Carlos Chapoñán, el agente penitenciario de Cachiche

Durante el atentado registrado en la mañana de Viernes Santo también resultó herido Julio Chacaltana, alcaide del penal Cristo Rey. Apenas iniciada la investigación la policía descartó el robo como móvil del robo y reforzó la hipótesis de una venganza o ajuste de cuenta.

Atentado ocurrió la mañana de Viernes Santo, en el corazón de Ica.
Atentado ocurrió la mañana de Viernes Santo, en el corazón de Ica.

Detrás del asesinato del técnico de seguridad penitenciaria, Carlos Humberto Chapoñán Acosta, víctima de un ataque en Viernes Santo, donde también resultó herido Julio Chacaltana Carhuayo, alcaide del Penal Cristo Rey de Cachiche (Ica), existiría una venganza planeada en ese centro carcelario y ejecutada por sicarios al servicio de una mafia.

Apenas iniciada la investigación, la policía descartó el robo como posible móvil del atentado y reforzó la hipótesis de la venganza en base a las quejas que se han registrado sobre supuestos actos de corrupción.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

El 25 de marzo familiares e internos del penal Cristo Rey hicieron un pedido público al director del Instituto Nacional Penitenciario para realizar las investigaciones correspondientes ante los presuntos abusos cometidos en algunos de los pabellones.

Sindicaron al delegado del pabellón 9-B, José Carlos Escobar, alias Chuño, de cometer cobros indebidos, abuso de autoridad y maltratos físicos contra los presos, contando para ello con la complicidad de malos servidores.

PUEDES VER: Semana Santa: Internos representan el Vía Crucis en cuatro recintos carcelarios

“Esa es una línea de investigación, no podemos descartar ninguna hipótesis. Aún no se ha determinado quien de las dos víctimas era el objetivo principal”, dijo un agente de investigación criminal a cargo de las pesquisas.

El atentado fue cometido al promediar las 10.20 de la mañana. Carlos Chapoñán, de 40 años, había culminado su servicio y se retiraba a descansar a su cuarto alquilado en Parcona. Él era natural de Chiclayo y deja dos hijos pequeños. Antes había trabajado en el penal de Bagua Grande. Tiempo atrás la víctima laboraba en el penal San Humberto de Bagua Grande.

larepublica.pe

El alcaide, Julio Chacaltana, quien también salía libre, aprovechó para subir en el asiento de pasajeros de la mototaxi que conducía Chapoñán.

Salieron de Las Casuarinas con dirección a la Av. Confraternidad cuando, de pronto, dos sujetos que se desplazaban en una moto lineal adelantaron a la mototaxi y dispararon tiro por tiro. Los asesinos atacaron en pleno movimiento. Luego voltearon en U y remataron al chofer de la mototaxi 1055-1F registrada en Lima y propiedad del mismo agente penitenciario.

Cuando llegó la policía, en la escena del crimen encontraron hasta ocho casquillos de bala. Así lo informaron a La República calificadas fuentes del Ministerio Público.

“El robo como móvil del crimen se descartó. Las víctimas tenían sus teléfonos celulares, dinero y otras pertenencias. Estaba claro que se trataba de una venganza o de un ajuste de cuentas”, explicaron las fuentes consultadas.

Testigos revelaron que los sicarios tenían la apariencia de extranjeros. Las investigaciones están a cargo de un equipo especial de la Policía.

Entre tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (Sintpe-Inpe), a través de sus redes sociales, condenó enérgicamente el asesinato de Carlos Chapoñán.

PUEDES VER: Remueven al director y a 70 agentes del penal de Challapalca

“No se trata de un hecho aislado, es consecuencia directa del abandono sistemático, de la falta de seguridad y de la nula protección al pernal penitenciario”, escribieron.

Exigieron al Ministerio Público y a la policía una exhaustiva investigación, sin contemplaciones, y demandaron la pronta captura de los responsables.

Asimismo, responsabilizaron al Estado por la falta de políticas reales de protección al personal de seguridad.

Notas relacionadas
Semana Santa: Internos representan el Vía Crucis en cuatro recintos carcelarios

Semana Santa: Internos representan el Vía Crucis en cuatro recintos carcelarios

LEER MÁS
Remueven al director y a 70 agentes del penal de Challapalca

Remueven al director y a 70 agentes del penal de Challapalca

LEER MÁS
Frustran fuga de un asesino en el penal de Chiclayo

Frustran fuga de un asesino en el penal de Chiclayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

LEER MÁS
Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

LEER MÁS
Tragedia dentro del estadio Matute deja un fallecido y al menos 47 heridos en La Victoria

Tragedia dentro del estadio Matute deja un fallecido y al menos 47 heridos en La Victoria

LEER MÁS
La trágica historia de Freddy Rony, el hincha que murió en el banderazo en Matute

La trágica historia de Freddy Rony, el hincha que murió en el banderazo en Matute

LEER MÁS
Detienen en Tumbes a ecuatoriano que transportaba más de 700 kilos de marihuana valorizados en S/1 millón

Detienen en Tumbes a ecuatoriano que transportaba más de 700 kilos de marihuana valorizados en S/1 millón

LEER MÁS
“Perdiste, mami”: Caen 4 policías que exigieron S/10.000 de dos mujeres para no ‘sembrarles’ droga

“Perdiste, mami”: Caen 4 policías que exigieron S/10.000 de dos mujeres para no ‘sembrarles’ droga

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Partido Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: se juega el segundo set

Un espectáculo inusual en el Mar Báltico: un naufragio de 400 años de antigüedad queda al descubierto debido al bajo nivel del mar

Sociedad

Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Accidente en Matute: 2 heridos continúan en UCI y el 90% de los internados recibieron el alta médica, según el Ministerio de Salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025