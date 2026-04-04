Ica: Quién ordenó asesinar a Carlos Chapoñán, el agente penitenciario de Cachiche

Atentado ocurrió la mañana de Viernes Santo, en el corazón de Ica.

Atentado ocurrió la mañana de Viernes Santo, en el corazón de Ica.

Detrás del asesinato del técnico de seguridad penitenciaria, Carlos Humberto Chapoñán Acosta, víctima de un ataque en Viernes Santo, donde también resultó herido Julio Chacaltana Carhuayo, alcaide del Penal Cristo Rey de Cachiche (Ica), existiría una venganza planeada en ese centro carcelario y ejecutada por sicarios al servicio de una mafia.

Apenas iniciada la investigación, la policía descartó el robo como posible móvil del atentado y reforzó la hipótesis de la venganza en base a las quejas que se han registrado sobre supuestos actos de corrupción.

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El 25 de marzo familiares e internos del penal Cristo Rey hicieron un pedido público al director del Instituto Nacional Penitenciario para realizar las investigaciones correspondientes ante los presuntos abusos cometidos en algunos de los pabellones.

Sindicaron al delegado del pabellón 9-B, José Carlos Escobar, alias Chuño, de cometer cobros indebidos, abuso de autoridad y maltratos físicos contra los presos, contando para ello con la complicidad de malos servidores.

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“Esa es una línea de investigación, no podemos descartar ninguna hipótesis. Aún no se ha determinado quien de las dos víctimas era el objetivo principal”, dijo un agente de investigación criminal a cargo de las pesquisas.

El atentado fue cometido al promediar las 10.20 de la mañana. Carlos Chapoñán, de 40 años, había culminado su servicio y se retiraba a descansar a su cuarto alquilado en Parcona. Él era natural de Chiclayo y deja dos hijos pequeños. Antes había trabajado en el penal de Bagua Grande. Tiempo atrás la víctima laboraba en el penal San Humberto de Bagua Grande.

El alcaide, Julio Chacaltana, quien también salía libre, aprovechó para subir en el asiento de pasajeros de la mototaxi que conducía Chapoñán.

Salieron de Las Casuarinas con dirección a la Av. Confraternidad cuando, de pronto, dos sujetos que se desplazaban en una moto lineal adelantaron a la mototaxi y dispararon tiro por tiro. Los asesinos atacaron en pleno movimiento. Luego voltearon en U y remataron al chofer de la mototaxi 1055-1F registrada en Lima y propiedad del mismo agente penitenciario.

Cuando llegó la policía, en la escena del crimen encontraron hasta ocho casquillos de bala. Así lo informaron a La República calificadas fuentes del Ministerio Público.

“El robo como móvil del crimen se descartó. Las víctimas tenían sus teléfonos celulares, dinero y otras pertenencias. Estaba claro que se trataba de una venganza o de un ajuste de cuentas”, explicaron las fuentes consultadas.

Testigos revelaron que los sicarios tenían la apariencia de extranjeros. Las investigaciones están a cargo de un equipo especial de la Policía.

Entre tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (Sintpe-Inpe), a través de sus redes sociales, condenó enérgicamente el asesinato de Carlos Chapoñán.

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“No se trata de un hecho aislado, es consecuencia directa del abandono sistemático, de la falta de seguridad y de la nula protección al pernal penitenciario”, escribieron.

Exigieron al Ministerio Público y a la policía una exhaustiva investigación, sin contemplaciones, y demandaron la pronta captura de los responsables.

Asimismo, responsabilizaron al Estado por la falta de políticas reales de protección al personal de seguridad.