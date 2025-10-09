HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Con Manuel Barreto como técnico interino, la selección peruana enfrenta a Chile en Santiago en un “Clásico del Pacífico” nada amistoso (6:00 p.m.).

El atacante Luis Ramos será el '9', mientras que volante Felipe Chávez esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

Luis Ramos será el '9'.
Luis Ramos será el '9'. | AFP

La selección peruana arranca un nuevo proyecto. Las Eliminatorias Sudamericanas ya quedaron en el pasado y es momento de darle paso a nuevos rostros que desde hoy tienen la misión de llevarnos al Mundial 2030. Tras los fracasos de Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, ahora Manuel Barreto asume la dirección técnica de manera interina hasta que la FPF nombre un nuevo estratega. Y la primera prueba será esta noche ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago (6:00 p.m.).

Sin los experimentados Pedro Gallese, Calos Zambrano, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Paolo Guerrero, Barreto convocó a nuevas figuras en las que destacan Anderson Villacorta (Mineros de México), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Felipe Chávez (Bayern Múnich) y Juan Pablo Goicochea (Platense).

Para enfrentar el “Clásico del Pacífico”, el extécnico de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, saldrá con un 4-3-3 donde el arquero sería Diego Enríquez, de gran presente con el cuadro bajopontino. En la línea defensiva se ubicarían César Inga, Renzo Garcés, Miguel Araujo y Matías Lazo. Marcos López no afrontaría este compromiso, pues se encuentra sentido, al igual que Anderson Santamaría y Alex Valera, quienes no completaron los trabajos de ayer en la Videna.

En la volante Jesús Castillo se ubicará junto a Erick Noriega dejando como ‘10’ a Jairo Concha. Felipe Chávez alternará en el segundo tiempo. Por las bandas Joao Grimaldo y Kenji Cabrera alimentarán a Luis Ramos, atacante del América de Cali y que viene anotando.

“Hay muchos chicos nuevos, nuevos rostros. Creo que los veo con muchísimas ganas, esa hambre de querer lograr muchas cosas. Un partido amistoso en sí, pero es contra Chile, no hay amistosos y más en el momento en el que estamos. Necesitamos ganar, darnos una alegría, dar un buen fútbol para recuperarnos de esta etapa”, declaró el defensor Miguel Araujo, quien sería el capitán.

